https://ria.ru/20250904/malkov-2039774248.html

Малков: наращиваем работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Малков: наращиваем работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 04.09.2025

Малков: наращиваем работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Ключевыми направлениями экспорта Рязанской области в 2024-2025 годах стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция, наращивается взаимодействие со... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T20:23:00+03:00

2025-09-04T20:23:00+03:00

2025-09-04T20:23:00+03:00

рязанская область

павел малков

рязанская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039601329_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_dd079086ee9847efe47acefde0bd076e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ключевыми направлениями экспорта Рязанской области в 2024-2025 годах стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция, наращивается взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Ключевые страны нашего экспорта на 2024-2025 год - это Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Турция. Мы очень активно сейчас работаем, наращиваем взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал агентству Малков. Глава региона добавил, что диалог с партнерами продолжится 11-12 сентября в Рязани, где состоятся Дни международного бизнеса. "К нам приедут партнеры и коллеги из примерно десяти стран, и с каждым мы будем дальше прорабатывать как поставки нашей продукции, рязанской, так и реализацию совместных инвестиционных проектов на территории региона и поставку продукции из других стран", - отметил Малков. Десятый Восточный экономический форум проходит со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/malkov-2039683275.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел малков, рязанская область