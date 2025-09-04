Рейтинг@Mail.ru
Малков: наращиваем работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 04.09.2025
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
20:23 04.09.2025
Малков: наращиваем работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Ключевыми направлениями экспорта Рязанской области в 2024-2025 годах стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция, наращивается взаимодействие со... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ключевыми направлениями экспорта Рязанской области в 2024-2025 годах стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция, наращивается взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Ключевые страны нашего экспорта на 2024-2025 год - это Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Турция. Мы очень активно сейчас работаем, наращиваем взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал агентству Малков. Глава региона добавил, что диалог с партнерами продолжится 11-12 сентября в Рязани, где состоятся Дни международного бизнеса. "К нам приедут партнеры и коллеги из примерно десяти стран, и с каждым мы будем дальше прорабатывать как поставки нашей продукции, рязанской, так и реализацию совместных инвестиционных проектов на территории региона и поставку продукции из других стран", - отметил Малков. Десятый Восточный экономический форум проходит со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Малков: наращиваем работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Рязанская область наращивает работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ключевыми направлениями экспорта Рязанской области в 2024-2025 годах стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция, наращивается взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Ключевые страны нашего экспорта на 2024-2025 год - это Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Турция. Мы очень активно сейчас работаем, наращиваем взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал агентству Малков.
Глава региона добавил, что диалог с партнерами продолжится 11-12 сентября в Рязани, где состоятся Дни международного бизнеса.
"К нам приедут партнеры и коллеги из примерно десяти стран, и с каждым мы будем дальше прорабатывать как поставки нашей продукции, рязанской, так и реализацию совместных инвестиционных проектов на территории региона и поставку продукции из других стран", - отметил Малков.
Десятый Восточный экономический форум проходит со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
