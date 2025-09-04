Малков: эксперимент по закупкам в образовании запустили в Рязанской области

https://ria.ru/20250904/malkov-2039683275.html

РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Рязанская область запустила эксперимент по малым госзакупкам в сфере образования через цифровую платформу, в пилотный проект вошли 10 учебных заведений, сообщил губернатор Павел Малков на Восточном экономическом форуме. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, губернатор принял участие в сессии "Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения". Особое внимание участники уделили необходимости внедрения удобных цифровых сервисов для госзакупок на нужды образовательных учреждений. Эту работу проводят РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и группа компаний "Просвещение" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Рязанская область выбрана пилотным регионом для внедрения этого механизма. "Эксперимент по госзакупкам в сфере образования запустили с 1 сентября, он продлится до конца года. Пока это небольшие закупки через цифровую платформу Wildberries – до 600 тысяч рублей. За лето подготовили с коллегами методологическую, техническую и технологическую базу для совместной работы, провели обучение персонала. В пилотном проекте 10 образовательных учреждений. Преимущества этого механизма работы очевидны. Это существенное увеличение скорости, прямые закупки у производителя и наличие товара на складе, дополнительный контроль качества и в целом удобная цифровая площадка с понятным интерфейсом, а также сокращение бюджетных издержек при госзакупках", - цитирует губернатора его пресс-служба. По словам главы региона, в эксперименте хотят участвовать все больше учреждений образования, не только школы, но и колледжи, а также Рязанский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Гелиос". Тестовые закупки канцтоваров уже сделаны, в ближайшее время будет приобретена мебель, компьютерная техника, учебное оборудование. "По результатам эксперимента будем предлагать в 2026 году запустить этот экспериментальный правовой режим как минимум для всех малых закупок в учреждениях образования. Будем это обсуждать и предлагать на площадке Комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". И думаю, что и другие сферы надо постепенно тоже привлекать. Скорость принятия и исполнения решений – это сегодня главный фактор конкуренции. Готовы у себя в Рязанской области использовать все возможности для того, чтобы быть конкурентными и двигаться вперед", - приводятся в сообщении слова Павла Малкова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

