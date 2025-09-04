https://ria.ru/20250904/makron-2039506907.html

Макрон доигрался: Франция получила черную метку

Макрон доигрался: Франция получила черную метку

Экономический локомотив планеты идет на Восток: никаких других выводов сделать из темпов роста ВВП — по странам или совокупного, инфляционных ожиданий, паритета покупательной способности населения и других макро- и микропоказателей тех государств, что присутствуют или представлены на Восточном экономическом форуме, сделать невозможно. Западные экономики безнадежно отстают — и никакой, пусть и высокий (или даже очень высокий), уровень потребления тамошнего стремительно стареющего и потому исчезающего населения не спасет их от краха. Те, кто диктовали политическому и бизнес-истеблишменту тактики и прописывали стратегии, ошиблись чудовищно. Глобалисты поставили на человека-потребителя, на одноразовость товаров, на подсаживание на иглу бешеного консюмеризма — и погорели. И это второй вывод, который можно сделать из текущих процессов в мировой экономике и глобальных финансах.ВЭФ — это витрина нынешнего промышленного и инфраструктурного развития, гармоничного движения вперед индустрии, сектора сервиса и услуг, устойчивых природоохранных норм. Во главе угла — прогресс и интересы общества, а не 150-я пара штанов/туфель в чьем-то гардеробе и тысячное что-то "с перламутровыми пуговицами". ВЭФ не живет в долг, натягивая на себя истертый пиджак вексельных обязательств, и понимает — коллективно и индивидуально, что тратить на обслуживание долгов львиную часть национального ВВП экономически неверно и самоубийственно финансово.ВЭФ, который Россия организует уже десять лет на площадке Дальневосточного федерального университета, предлагает всем, кому осточертел хищнический гегемон (иное название для международных финансовых групп) и не нравится тактика выжженной земли глобалистских промышленных конгломератов, альтернативу. И эта альтернатива не просто находит адептов и сторонников: она начинает определять и текущие, и будущие тренды независимого экономического развития. Стран, их платежных систем, их финансовых институций. Ну а сторонников уже отжившей и потому уходящей, пусть и медленно, в небытие Бреттон-Вудской системы (это когда доллар — везде доллар, перед ним все должны стоять на цыпочках и бояться) сам факт проведения ВЭФ пугает до потери сознания.И, собственно, этим сторонникам точно есть чего бояться. Сегодня все те, кто отвечают за финансовые системы каждой из просто еэсовских стран, и уж тем более из суперпривилегированных государств еврозоны, свое утро начинают не с "чашечки кофэ и принятия ванны", а с просмотра цифр доходности французских долговых обязательств с десятилетним сроком погашения. И даже не самой доходности этих гособлигаций, а ежедневного роста их доходности. Доходность гособлигаций Франции увеличивается не по дням, а по часам, она растет экспоненциально, а это значит, что инвесторы не доверяют ни французскому Минфину, ни французскому правительству — и уж тем более Макрону и ко. Те цифры, что Париж сообщает инвесторам в надежде их успокоить и затормозить вывод средств из французской экономики, больше не соответствуют действительности. Так считают в Германии. Фактом бесстыжего вранья возмутились даже сверхлояльные французам немецкие медиа.Напряг почувствовали и в средоточии глобализма — в Евроцентробанке. Его председатель, француженка мадам Лагард, послала открытку. И биржевикам. И Макрону.В интервью "Гардиан" Кристин Лагард сообщила буквально следующее: "Коллапс французского правительства вызывает опасения в странах еврозоны". И добавила, что резкий рост доходности гособлигаций Франции рождает у инвесторов сомнения в способности президента Макрона и премьер-министра Байру управлять ситуацией.Иными словами, финансовая система Франции разваливается на глазах, а значит, разваливается вся система платежей, переводов, у банков нет необходимой ликвидности и, как следствие, возможности обслуживать долг и платить кредиторам.Ситуация с французскими финансами хуже, чем с финансами Апеннин, а Италия всегда считалась чрезвычайно ненадежным плательщиком. Но и это еще не все. То, что творится с дефицитом бюджета и суммой (общей) всех французских займов на внешних рынках, гораздо хуже, чем происходившее в Греции 12 лет назад.Тогда германские банкиры, чуждые сантиментов, по просьбе — очень настоятельной — федерального канцлера Меркель греческие долги частично списали, частично понизили проценты. И, очень сильно затянув пояса, греки, которым пустили кровь, все свои обязательства перед заимодавцами выполнили.Двенадцать лет назад Германия, разжиревшая на наших недорогих энергоносителях, могла себе позволить как бы спасти Грецию. Сегодня Германия не та. Не огромный и вкусный экономический торт, а жалкий огрызок вчерашней черствой хлебной горбушки.Да и Франция подрастеряла перья. Но дело не в облике. Дело в том, что долги Греции составляли примерно 300 миллиардов евро. Долги Пятой республики — больше на порядок. Госдолг Франции — три триллиона четыреста с лишним миллионов и еще в периоде болтаются пара десятков миллионов. Его невозможно ни простить, ни выкупить, ни списать.Если и когда кто-то из финансистов, решив, что Макрон — хороший парень и его надо поддержать, попытается долги Парижа урегулировать, его посадят в тюрьму. Или в сумасшедший дом. Потому что невыплата Францией даже процентов по астрономическому долгу приведет всю западную финансовую систему в состояние неустойчивости. Последующего краха и постыдного дефолта, даже если ей и протянут руку помощи, Франции не избежать.Крики нервных доброхотов-франкофилов ("Франция слишком грандиозна, чтобы пасть", "Франция слишком велика и значима экономически, чтобы ее настиг финансовый коллапс") не более чем мелодекламации. Никто их и слушать не будет.В тот самый момент, когда вы читаете эти строки, весь Минфин Франции — все эти манерные и жеманные люди в сером — лихорадочно ищут деньги, "чтобы перехватить" — не до зарплаты, а до следующего платежа по векселям.В тот самый момент, когда вы читаете эти строки, инвесторы сбрасывают все эти гособлигации, которые каждый день дешевеют и дешевеют. А обслуживание долга, наоборот, с каждым днем все дорожает и дорожает.Франция позорно выходит из доверия тех, кому строила глазки, набивая себе цену. Инвесторы спасают то, что спасти еще можно. И что они делают? Правильно, они несут свои деньги тем странам, что принимают участие в работе ВЭФ.Потому что инвесторы — тоже люди, они хотят стабильности, предсказуемости, четкого исполнения обещаний, а не мутного кокетства с целью их же обдурить.Восток, как мы помним из Киплинга, это Восток. А Запад — это Запад. И вместе им не сойтись. Певец и прославитель британского, да и другого европейского колониализма забыл добавить, что сходиться с Западом Востоку, чтобы отправить экономику того на помойку, совершенно необязательно. Достаточно всего лишь последовательно, предсказуемо и умело контролировать ситуацию в стране, как и вести тщательно бухгалтерские книги. Именно это и ищут те, кто спасают свои деньги от Макрона и ко. И мы эту тихую гавань тем, кто хочет у нас разместить капиталы и инвестировать в экономику, предоставим обязательно.

