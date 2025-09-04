https://ria.ru/20250904/lyulin-2039737244.html
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею о "целевиках" в вузах
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею о "целевиках" в вузах - РИА Новости, 04.09.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею о "целевиках" в вузах
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал внесенный в Госдуму законопроект о переводе бюджетных мест в медицинских... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:51:00+03:00
2025-09-04T17:51:00+03:00
2025-09-04T17:51:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967653_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_d261eaddb62275b7dfbef411094f63c4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал внесенный в Госдуму законопроект о переводе бюджетных мест в медицинских вузах на договоры о целевом обучении и предложил распространить его и на будущих педагогов. Ранее сообщалось, что в конце августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе. "Бывает, что идеи законопроектов "носятся в воздухе". Только что обсуждали в Оренбурге на Совете законодателей ПФО проблему кадрового дефицита в бюджетной сфере. Пришли к выводу, что необходимо всех будущих врачей, учителей, работников культуры, обучающихся на бюджете, сделать целевиками. И вот – новость: правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переводе на целевое обучение бюджетников, принятых после 1 марта 2026 года в вузы медицинского и фармацевтического профиля", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он отметил, что пока решение касается только врачей и фармацевтов, но назвал это "шагом в верном направлении". "На очереди – педагоги. Известно, что в некоторых регионах ПФО есть педвузы, где ни один выпускник не устраивается работать по специальности. Получается, государство тратит немалые средства на подготовку будущих учителей, а они просто не идут в школу", - подчеркнул спикер нижегородского парламента. По его словам, сама молодежь настроена решать эту проблему радикально: так, члены Ассоциации молодежных парламентов ПФО предлагают наказывать рублем тех выпускников, которые отучились на бюджете, но не хотят работать по специальности. "По отношению к целевикам, считаю, это будет справедливо. Студент должен понимать свою ответственность. Исключения должны делаться лишь для выпускников, продолжающих учиться - в ординатуре, в аспирантуре. Но только с одобрения заказчика и по новому целевому договору", - отметил Люлин.
https://ria.ru/20250901/arzamas-2038953045.html
https://ria.ru/20250829/lyulin-2038334996.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967653_59:0:1196:853_1920x0_80_0_0_0ed8628b5562ec0c37cba34c5aa00caf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , госдума рф
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Госдума РФ
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею о "целевиках" в вузах
Евгений Люлин поддержал внесенный в Госдуму законопроект о целевиках в вузах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал внесенный в Госдуму законопроект о переводе бюджетных мест в медицинских вузах на договоры о целевом обучении и предложил распространить его и на будущих педагогов.
Ранее сообщалось, что в конце августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе.
"Бывает, что идеи законопроектов "носятся в воздухе". Только что обсуждали в Оренбурге на Совете законодателей ПФО проблему кадрового дефицита в бюджетной сфере. Пришли к выводу, что необходимо всех будущих врачей, учителей, работников культуры, обучающихся на бюджете, сделать целевиками. И вот – новость: правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переводе на целевое обучение бюджетников, принятых после 1 марта 2026 года в вузы медицинского и фармацевтического профиля", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пока решение касается только врачей и фармацевтов, но назвал это "шагом в верном направлении".
"На очереди – педагоги. Известно, что в некоторых регионах ПФО есть педвузы, где ни один выпускник не устраивается работать по специальности. Получается, государство тратит немалые средства на подготовку будущих учителей, а они просто не идут в школу", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.
По его словам, сама молодежь настроена решать эту проблему радикально: так, члены Ассоциации молодежных парламентов ПФО предлагают наказывать рублем тех выпускников, которые отучились на бюджете, но не хотят работать по специальности.
"По отношению к целевикам, считаю, это будет справедливо. Студент должен понимать свою ответственность. Исключения должны делаться лишь для выпускников, продолжающих учиться - в ординатуре, в аспирантуре. Но только с одобрения заказчика и по новому целевому договору", - отметил Люлин.