Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею о "целевиках" в вузах

Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею о "целевиках" в вузах - РИА Новости, 04.09.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею о "целевиках" в вузах

04.09.2025

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал внесенный в Госдуму законопроект о переводе бюджетных мест в медицинских...

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал внесенный в Госдуму законопроект о переводе бюджетных мест в медицинских вузах на договоры о целевом обучении и предложил распространить его и на будущих педагогов. Ранее сообщалось, что в конце августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе. "Бывает, что идеи законопроектов "носятся в воздухе". Только что обсуждали в Оренбурге на Совете законодателей ПФО проблему кадрового дефицита в бюджетной сфере. Пришли к выводу, что необходимо всех будущих врачей, учителей, работников культуры, обучающихся на бюджете, сделать целевиками. И вот – новость: правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переводе на целевое обучение бюджетников, принятых после 1 марта 2026 года в вузы медицинского и фармацевтического профиля", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он отметил, что пока решение касается только врачей и фармацевтов, но назвал это "шагом в верном направлении". "На очереди – педагоги. Известно, что в некоторых регионах ПФО есть педвузы, где ни один выпускник не устраивается работать по специальности. Получается, государство тратит немалые средства на подготовку будущих учителей, а они просто не идут в школу", - подчеркнул спикер нижегородского парламента. По его словам, сама молодежь настроена решать эту проблему радикально: так, члены Ассоциации молодежных парламентов ПФО предлагают наказывать рублем тех выпускников, которые отучились на бюджете, но не хотят работать по специальности. "По отношению к целевикам, считаю, это будет справедливо. Студент должен понимать свою ответственность. Исключения должны делаться лишь для выпускников, продолжающих учиться - в ординатуре, в аспирантуре. Но только с одобрения заказчика и по новому целевому договору", - отметил Люлин.

