https://ria.ru/20250904/lykova-2039648238.html

Как сейчас живет отшельница Агафья Лыкова

Как сейчас живет отшельница Агафья Лыкова - РИА Новости, 04.09.2025

Как сейчас живет отшельница Агафья Лыкова

Она никогда не играла в куклы и не мечтала о свадьбе. Зато копала трехметровые ямы для охоты на зверей и голыми руками добывала картошку из-под снега. Больше... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T19:46:00+03:00

2025-09-04T19:46:00+03:00

2025-09-04T19:46:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039690271_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_dc887396a066273e772a00cf5719c142.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Она никогда не играла в куклы и не мечтала о свадьбе. Зато копала трехметровые ямы для охоты на зверей и голыми руками добывала картошку из-под снега. Больше тридцати лет назад осталась совершенно одна в глухой сибирской тайге — и до сих пор не желает возвращаться к людям.Что удерживает 80-летнюю отшельницу Агафью Лыкову в лесной глуши? И как она выдерживает жизнь в полной изоляции?Бегство семьи Лыковых от советской властиИстория началась в 30-е годы прошлого века, когда глава семьи Карп Лыков принял трудное решение. Спасаясь от преследований советской власти, он увел жену и детей в глухую тайгу Западного Саяна — подальше от "мирских страстей" и атеистической пропаганды.Старообрядцы поселились в двухстах километрах от ближайшего жилья, фактически отрезав себя от цивилизации. Как отмечал врач Игорь Назаров в путевых заметках из своей книги "Тайга родная", предоставленных "Комсомольской правде", жизнь семьи превратилась в "жестокий эксперимент". Но Лыковы выстояли — буквально с голыми руками.Загадка даты рожденияВо многих источниках указана одна дата рождения Агафьи Лыковой — 17 апреля 1944 года. Паспорта у отшельницы никогда не было — получать отказалась наотрез: "Мне не можно!".Корреспонденты обратились к бывшей послушнице Надежде Усик, которая жила с Агафьей в тайге. "Был у нас разговор по поводу дня рождения. Агафья отвечала: она родилась в 1945 году, когда война уже закончилась", — рассказала Надежда.Духовник отшельницы иерей Игорь Мыльников уточнил дату после беседы с подопечной: "Родилась наша родимая 9 апреля. На святую Матрону. А день ангела у нее 16 апреля — на святую Агафью". Выходит, настоящий день рождения Агафьи Лыковой — 9 апреля 1945 года.На грани выживанияСемья выработала удивительную выносливость. При росте всего 148 сантиметров Агафья могла спокойно ходить босиком по промерзшей земле при минут пяти градусах. Зимой выкапывали картофель голыми руками из-под снега — после страшного голода, унесшего мать семейства, по-другому было не выжить.Рацион отшельников состоял в основном из вареной в мундире картошки и похлебки из пшеницы с репой. Хлеб пекли из муки с давленым картофелем. Мясо и рыба попадали на стол редко — только когда удавалось поймать зверя в ловчую яму.Агафья с сестрой Натальей собственными силами рыли эти трехметровые ямы среди скал. Три дня адской работы для хрупких женщин — жизнь в тайге заставляла. Семья не употребляла соль, чай, сахар. Пила только сырую воду из горных речек.Семейная трагедияПервый контакт с внешним миром произошел в 1978 году, когда семью обнаружили геологи. За три месяца 1981 года умерли сразу трое детей Карпа Лыкова — сыновья Савин с Дмитрием и дочь Наталья.Игорь Назаров считал, что причиной стала инфекция на фоне ослабленного иммунитета. Десятилетиями жившие в изоляции Лыковы не имели защиты от обычных вирусов. При контакте с людьми их организм не выдержал.Одна против тайгиПосле смерти отца в 1988 году Агафья осталась совершенно одна. Ей тогда было за сорок, впереди — десятилетия полного одиночества в суровой тайге.Родственники неоднократно предлагали ей переехать в деревню. Но отшельница категорически отказывалась. Главная причина — завет родителей никогда не покидать тайгу. "Там (в городе. — Прим. ред.) грязный воздух и вода", — объясняла она свое нежелание возвращаться к людям.Старообрядческий митрополит Московский и всея Руси Корнилий предлагал отшельнице перебраться в столицу. "Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить", — говорил он. На что получил ответ: "Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец. — Прим. ред.) сказал мне: "Уедешь отсюда — погибнешь". Состояние здоровьяЗа годы жизни в тайге у Агафьи Лыковой накопились проблемы со здоровьем. В 2014 году врач Алексей Хухрев обнаружил у нее крупное образование — "шишку" ниже груди диаметром 10-15 сантиметров и весом около четырех килограммов. Отшельница тогда сказала, что живет с ней уже более 26 лет.При весе всего 45 килограммов такая опухоль могла стать смертельной. "Если это ее не убило за 20 с лишним лет, не думаю что это настолько опасно", — заявил специалист, предположив, что это доброкачественная липома.Покидать заимку для полноценной диагностики Агафья категорически отказалась. Во время пандемии коронавируса отшельница тоже переболела — с высокой температурой, кашлем и ломотой в теле."Болела, но подтверждения, что ковид, у меня нет. Делали тесты — (результат. — Прим. ред.) отрицательный", — отвечал директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий на вопрос РИА Новости о состоянии Лыковой. Видимо, организм, десятилетиями живущий в изоляции, выработал собственные механизмы защиты.Новая избаВ конце 2020 года случилось неожиданное — Агафья Лыкова написала письмо бизнесмену Олегу Дерипаске. Поблагодарила за уже оказанную помощь продуктами и предметами быта, а затем попросила помочь со строительством нового жилья взамен старой избушки.Просьбу таежной затворницы предприниматель выполнил. Проект избы и стройматериалы подготовили быстро, главной проблемой стала доставка — до заимки можно добраться только по реке. Но препятствие преодолели.В 2021 году Агафья переехала в новый дом. Избу даже освятил митрополит Корнилий.Однако уже в сентябре того же года случилась неприятность. На заимке вспыхнул пожар — загорелся сарай на удалении от дома. По данным РИА Новости, причиной стал перекал печи, пострадала крыша на площади тридцать квадратных метров.Огонь потушили добровольцы, которые постоянно помогают Агафье. Сама она не пострадала, жилой дом уцелел. Поврежденные постройки быстро восстановили — "всем миром", как отметил Непомнящий.Под крылом заповедника и волонтеровСегодня 80-летняя Агафья остается единственной постоянной жительницей заимки на реке Еринат. Связь с внешним миром помогают поддерживать вертолеты с продуктами и визиты волонтеров.Она по-прежнему ведет натуральное хозяйство: выращивает картофель, заготавливает кедровые орехи. Молится по несколько часов в день. Любимые спутники — кошки, которых когда-то подарили геологи.Совсем одинокой отшельницу все же не назовешь — рядом с ее домом работает охранный инспекторский состав заповедника "Хакасский". Пост специально передвинули поближе, чтобы Агафья могла дойти до людей в случае необходимости. В летнее время ей привозят продукты, решили вопрос со связью — теперь она может позвонить. Периодически навещает группа волонтеров из пятнадцати человек — помогают справляться с урожаем, ремонтом и домашними делами, сообщил Виктор Непомнящий.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60