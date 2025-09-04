В Лондоне автобус въехал в пешеходов

https://ria.ru/20250904/london-2039649141.html
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Автобус сбил пешеходов в центре Лондона, несколько человек пострадали, передает в четверг телеканал Sky. "Несколько людей, включая водителя автобуса маршрута №24, пострадали в результате аварии на улице Виктория-стрит, рядом со станцией "Виктория" в четверг утром", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала, в результате столкновения никто не погиб. Сведений о точном количестве пострадавших нет. На месте происшествия находятся полиция, пожарные и медицинские службы. Дороги в районе перекрыты, передает Sky. Очевидец рассказал телеканалу, что в автобусе находилось около 15 человек.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Автобус сбил пешеходов в центре Лондона, несколько человек пострадали, передает в четверг телеканал Sky
"Несколько людей, включая водителя автобуса маршрута №24, пострадали в результате аварии на улице Виктория-стрит, рядом со станцией "Виктория" в четверг утром", - говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала, в результате столкновения никто не погиб. Сведений о точном количестве пострадавших нет.
На месте происшествия находятся полиция, пожарные и медицинские службы. Дороги в районе перекрыты, передает Sky.
Очевидец рассказал телеканалу, что в автобусе находилось около 15 человек.