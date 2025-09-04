Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне автобус въехал в пешеходов - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/london-2039649141.html
В Лондоне автобус въехал в пешеходов
В Лондоне автобус въехал в пешеходов - РИА Новости, 04.09.2025
В Лондоне автобус въехал в пешеходов
Автобус сбил пешеходов в центре Лондона, несколько человек пострадали, передает в четверг телеканал Sky. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:59:00+03:00
2025-09-04T12:59:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039648858_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80e28842f1f74e028b9f00c9ba78151c.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Автобус сбил пешеходов в центре Лондона, несколько человек пострадали, передает в четверг телеканал Sky. "Несколько людей, включая водителя автобуса маршрута №24, пострадали в результате аварии на улице Виктория-стрит, рядом со станцией "Виктория" в четверг утром", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала, в результате столкновения никто не погиб. Сведений о точном количестве пострадавших нет. На месте происшествия находятся полиция, пожарные и медицинские службы. Дороги в районе перекрыты, передает Sky. Очевидец рассказал телеканалу, что в автобусе находилось около 15 человек.
https://ria.ru/20250902/ssha-2039149332.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039648858_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a98231fbfcd02893b647cf9befd9923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
В Лондоне автобус въехал в пешеходов

Несколько человек пострадали в центре Лондона при наезде автобуса

© Getty Images / James Manning - PA ImagesЭкстренные службы на месте ДТП с автобусом в Лондоне
Экстренные службы на месте ДТП с автобусом в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / James Manning - PA Images
Экстренные службы на месте ДТП с автобусом в Лондоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Автобус сбил пешеходов в центре Лондона, несколько человек пострадали, передает в четверг телеканал Sky.
"Несколько людей, включая водителя автобуса маршрута №24, пострадали в результате аварии на улице Виктория-стрит, рядом со станцией "Виктория" в четверг утром", - говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала, в результате столкновения никто не погиб. Сведений о точном количестве пострадавших нет.
На месте происшествия находятся полиция, пожарные и медицинские службы. Дороги в районе перекрыты, передает Sky.
Очевидец рассказал телеканалу, что в автобусе находилось около 15 человек.
Автомобиль, наехавший на толпу людей в Гаррисберге, США - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На фестивале в Пенсильвании водитель въехал в толпу
2 сентября, 15:46
 
В миреЛондонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала