В Лондоне автобус въехал в пешеходов

В Лондоне автобус въехал в пешеходов - РИА Новости, 04.09.2025

В Лондоне автобус въехал в пешеходов

Автобус сбил пешеходов в центре Лондона, несколько человек пострадали, передает в четверг телеканал Sky. 2025-09-04

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Автобус сбил пешеходов в центре Лондона, несколько человек пострадали, передает в четверг телеканал Sky. "Несколько людей, включая водителя автобуса маршрута №24, пострадали в результате аварии на улице Виктория-стрит, рядом со станцией "Виктория" в четверг утром", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала, в результате столкновения никто не погиб. Сведений о точном количестве пострадавших нет. На месте происшествия находятся полиция, пожарные и медицинские службы. Дороги в районе перекрыты, передает Sky. Очевидец рассказал телеканалу, что в автобусе находилось около 15 человек.

