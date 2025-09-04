Минздрав ответил на вопрос о порядке формирования листов нетрудоспособности
Минздрав опроверг данные об изменении порядка создания листов нетрудоспособности
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Информация об изменении порядка формирования листков нетрудоспособности в РФ с 1 сентября не соответствует действительности, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее в СМИ писали, что с 1 сентября в России вступили в силу новый порядок формирования листков нетрудоспособности. По их данным, при частых обращениях за больничным документ смогут выдать максимум на три дня, а продление временной нетрудоспособности станет возможным только по решению врачебной комиссии.
Ранее Минздрав РФ разработал проект изменений в приказ об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, пока они не были приняты.
"Информация об изменении порядка формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности. Никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н", - рассказал Кузнецов.
Он уточнил, что возможность определенных изменений в этой сфере пока находится лишь на этапе обсуждения и межведомственной проработки.
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные
13 августа, 03:18