Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет
© AP Photo / Armando FrancaНа месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
© AP Photo / Armando Franca
На месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона. Архивное фото
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Посольство России в Португалии пока не располагает данными о россиянах среди погибших и пострадавших при аварии фуникулёра в Лиссабоне, заявили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства.
"На текущий момент информации о россиянах среди погибших и пострадавших в результате аварии фуникулера нет", - сказали в дипмиссии.
Фуникулёр сошёл с рельсов вечером 3 сентября, в результате, согласно последним данным, погибли 17 человек. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трёхдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулёров до завершения технических проверок.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.