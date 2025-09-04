Рейтинг@Mail.ru
Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет - РИА Новости, 04.09.2025
13:11 04.09.2025 (обновлено: 13:19 04.09.2025)
Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет
Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет - РИА Новости, 04.09.2025
Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет
Посольство России в Португалии пока не располагает данными о россиянах среди погибших и пострадавших при аварии фуникулёра в Лиссабоне, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2025
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Посольство России в Португалии пока не располагает данными о россиянах среди погибших и пострадавших при аварии фуникулёра в Лиссабоне, заявили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства."На текущий момент информации о россиянах среди погибших и пострадавших в результате аварии фуникулера нет", - сказали в дипмиссии.Фуникулёр сошёл с рельсов вечером 3 сентября, в результате, согласно последним данным, погибли 17 человек. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трёхдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулёров до завершения технических проверок.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
лиссабон (город)
лиссабон (город), в мире
Лиссабон (город), В мире
Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет

Данных о россиянах среди погибших и пострадавших при ЧП в Лиссабоне пока нет

© AP Photo / Armando FrancaНа месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
На месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Armando Franca
На месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона. Архивное фото
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Посольство России в Португалии пока не располагает данными о россиянах среди погибших и пострадавших при аварии фуникулёра в Лиссабоне, заявили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства.
"На текущий момент информации о россиянах среди погибших и пострадавших в результате аварии фуникулера нет", - сказали в дипмиссии.
Фуникулёр сошёл с рельсов вечером 3 сентября, в результате, согласно последним данным, погибли 17 человек. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трёхдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулёров до завершения технических проверок.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео
31 июля, 15:49
 
Лиссабон (город)В мире
 
 
