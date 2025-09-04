https://ria.ru/20250904/lissabon-2039652333.html

Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет

Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет - РИА Новости, 04.09.2025

Данных о россиянах среди погибших при ЧП в Лиссабоне пока нет

Посольство России в Португалии пока не располагает данными о россиянах среди погибших и пострадавших при аварии фуникулёра в Лиссабоне, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T13:11:00+03:00

2025-09-04T13:11:00+03:00

2025-09-04T13:19:00+03:00

лиссабон (город)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039623997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80ae32988a5408781f7b8fc414ca3f25.jpg

МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Посольство России в Португалии пока не располагает данными о россиянах среди погибших и пострадавших при аварии фуникулёра в Лиссабоне, заявили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства."На текущий момент информации о россиянах среди погибших и пострадавших в результате аварии фуникулера нет", - сказали в дипмиссии.Фуникулёр сошёл с рельсов вечером 3 сентября, в результате, согласно последним данным, погибли 17 человек. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трёхдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулёров до завершения технических проверок.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.

https://ria.ru/20250731/attraktsion-2032639018.html

лиссабон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лиссабон (город), в мире