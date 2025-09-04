Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ЧП с фуникулером в Лиссабоне достигло 17
11:19 04.09.2025 (обновлено: 14:40 04.09.2025)
Число погибших при ЧП с фуникулером в Лиссабоне достигло 17
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число жертв схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне увеличилось, передает телерадиокомпания RTP."Служба гражданской обороны только что сообщила, что два тяжелораненых скончались сегодня ночью, в результате чего число погибших достигло 17", — говорится в сообщении.По данным газеты Observador, среди погибших — семь мужчин и восемь женщин, информация по еще двум пока не поступала. Из 21 пострадавшего семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы. Посольство России в Португалии пока не располагает данными о россиянах среди погибших и пострадавших.Точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно, однако вместимость фуникулера — 43 человека. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как из поврежденного вагона выходят люди, а в небо поднимается столб дыма.Полиция и прокуратура проводят расследование. По предварительным данным, вагон сошел с рельсов и с силой врезался в здание. Правительство объявило траур, премьер Луиш Монтенегру отменил часть повестки дня, сохранив только заседание Совета министров и подтвердив свое участие по видеосвязи во встрече лидеров "коалиции желающих" по Украине.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Альту. Его открыли в XIX веке, в 2002 году он получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются более трех миллионов пассажиров. В 2018-м он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число жертв схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне увеличилось, передает телерадиокомпания RTP.
"Служба гражданской обороны только что сообщила, что два тяжелораненых скончались сегодня ночью, в результате чего число погибших достигло 17", — говорится в сообщении.
По данным газеты Observador, среди погибших — семь мужчин и восемь женщин, информация по еще двум пока не поступала. Из 21 пострадавшего семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы. Посольство России в Португалии пока не располагает данными о россиянах среди погибших и пострадавших.
Точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно, однако вместимость фуникулера — 43 человека. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как из поврежденного вагона выходят люди, а в небо поднимается столб дыма.
Полиция и прокуратура проводят расследование. По предварительным данным, вагон сошел с рельсов и с силой врезался в здание. Правительство объявило траур, премьер Луиш Монтенегру отменил часть повестки дня, сохранив только заседание Совета министров и подтвердив свое участие по видеосвязи во встрече лидеров "коалиции желающих" по Украине.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Альту. Его открыли в XIX веке, в 2002 году он получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются более трех миллионов пассажиров. В 2018-м он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
