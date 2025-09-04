Лидера молдавского комитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева
У лидера "Победы" Петровича изъяли документы в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович
Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального Комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что был задержан в аэропорту Кишинева, где пограничная полиция без каких-либо объяснений изъяла у него документы.
Петрович неоднократно сталкивался с задержаниями и дополнительными досмотрами в аэропорту Кишинева, пограничники обычно не объясняют причины своих действий.
"Без объяснения причин задержан в международном аэропорту Кишинева. Изъяты заграничный паспорт и проездные документы. Сотрудники пограничной полиции куда-то судорожно звонят по стационарным и мобильным телефонам", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
