Рейтинг@Mail.ru
Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/lavrov-2039534478.html
Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН
Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН - РИА Новости, 04.09.2025
Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:38:00+03:00
2025-09-04T03:38:00+03:00
россия
сергей лавров
мария захарова
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт с 23 по 29 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Девятого сентября открывается восьмидесятая сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она в ходе брифинга, который прошёл на полях ВЭФ.
https://ria.ru/20250903/zaharova-2039262606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН

Захарова: Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт с 23 по 29 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Девятого сентября открывается восьмидесятая сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она в ходе брифинга, который прошёл на полях ВЭФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Захарова оценила возможность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН
Вчера, 06:59
 
РоссияСергей ЛавровМария ЗахароваООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала