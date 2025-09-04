https://ria.ru/20250904/lavrov-2039534478.html

Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН

2025-09-04T03:38:00+03:00

россия

сергей лавров

мария захарова

оон

генеральная ассамблея оон

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт с 23 по 29 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Девятого сентября открывается восьмидесятая сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она в ходе брифинга, который прошёл на полях ВЭФ.

россия

2025

Новости

россия, сергей лавров, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон