https://ria.ru/20250904/lavrov-2039534343.html
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран - РИА Новости, 04.09.2025
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в очередном раунде стратдиалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:35:00+03:00
2025-09-04T03:35:00+03:00
2025-09-04T03:35:00+03:00
россия
сочи
владивосток
сергей лавров
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в очередном раунде стратдиалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "11 сентября в Сочи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива",- сказала она на брифинге в рамках ВЭФ. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Эр-Рияде в сентябре прошлого года. Ожидается, что центральным событием предстоящего мероприятия станет пленарное заседание. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/palestina-2039229430.html
россия
сочи
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, владивосток, сергей лавров, мария захарова, дальневосточный федеральный университет
Россия, Сочи, Владивосток, Сергей Лавров, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран
Захарова: Лавров примет участие во встрече представителей РФ и арабских стран