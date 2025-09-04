Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран - РИА Новости, 04.09.2025
03:35 04.09.2025
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран
россия
сочи
владивосток
сергей лавров
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в очередном раунде стратдиалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "11 сентября в Сочи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива",- сказала она на брифинге в рамках ВЭФ. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Эр-Рияде в сентябре прошлого года. Ожидается, что центральным событием предстоящего мероприятия станет пленарное заседание. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в очередном раунде стратдиалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"11 сентября в Сочи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива",- сказала она на брифинге в рамках ВЭФ.
Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Эр-Рияде в сентябре прошлого года.
Ожидается, что центральным событием предстоящего мероприятия станет пленарное заседание.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
