Премьер Лаоса рассказал, что посещает Россию впервые за 38 лет
16:36 04.09.2025 (обновлено: 17:10 04.09.2025)
Премьер Лаоса рассказал, что посещает Россию впервые за 38 лет
в мире
россия
лаос
ссср
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, который учился в СССР, рассказал, что посещает Россию впервые за 38 лет, и для него это является большой честью. "Для меня большая честь вновь посетить Россию спустя почти 38 лет. Ранее я получал образование в Советском Союзе", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
в мире, россия, лаос, ссср, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
В мире, Россия, Лаос, СССР, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, который учился в СССР, рассказал, что посещает Россию впервые за 38 лет, и для него это является большой честью.
"Для меня большая честь вновь посетить Россию спустя почти 38 лет. Ранее я получал образование в Советском Союзе", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Премьер Лаоса передал Путину теплый привет от президента
В мире, Россия, Лаос, СССР, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
 
 
