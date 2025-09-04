https://ria.ru/20250904/laos-2039712283.html
Премьер Лаоса рассказал, что посещает Россию впервые за 38 лет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, который учился в СССР, рассказал, что посещает Россию впервые за 38 лет, и для него это является большой честью. "Для меня большая честь вновь посетить Россию спустя почти 38 лет. Ранее я получал образование в Советском Союзе", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер Лаоса рассказал, что посещает Россию впервые за 38 лет
