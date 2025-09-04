Рейтинг@Mail.ru
16:30 04.09.2025 (обновлено: 16:36 04.09.2025)
Премьер Лаоса заявил, что страна дорожит отношениями с Россией
Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы дорожим российско-лаосскими отношениями дружбы и сотрудничества", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы дорожим российско-лаосскими отношениями дружбы и сотрудничества", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер Лаоса передал Путину теплый привет от президента
