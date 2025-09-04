https://ria.ru/20250904/kursk-2039663979.html

В Курске проводят проверку после осквернения детьми Вечного огня

В Курске проводят проверку после осквернения детьми Вечного огня

Курские инспекторы ПДН проводят проверку после публикации видео в соцсетях, где дети в возрасте от 9 до 11 лет жгут палки на Вечном огне, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2025

КУРСК, 4 сен – РИА Новости. Курские инспекторы ПДН проводят проверку после публикации видео в соцсетях, где дети в возрасте от 9 до 11 лет жгут палки на Вечном огне, сообщили в пресс-службе полиции по Курской области. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, где школьники жгут сухие палки на Вечном огне в курском парке, называя их "шашлыком". "После публикации видео в социальных сетях, когда дети совершили противоправные действия у Вечного огня в Парке Героев гражданской войны, инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Курску начали проведение проверки", – сообщили в Telegram-канале полиции Курской области. В сообщении уточняется, что личности участников менее чем за час были установлены, несмотря на то, что их лица на видео были размыты. "В установленном порядке четверо детей в возрасте от 9 до 11 и их родители были опрошены в отделе полиции. Собранные материалы будут переданы в следственные органы в рамках компетенции для принятия решения", – говорится в сообщении.

