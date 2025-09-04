Рейтинг@Mail.ru
Посетительница "Крокуса" рассказала, как распознала автоматные очереди
02:00 04.09.2025
Посетительница "Крокуса" рассказала, как распознала автоматные очереди
Посетительница "Крокуса" рассказала, как распознала автоматные очереди
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Одна из посетительниц концертного зала "Крокус сити холл" в день теракта поняла, что идет стрельба из оружия благодаря просмотрам фильмов, сообщил РИА Новости один из участников процесса, проходящего во Втором западном окружном военном суде. "В суде девушка рассказала, что она сразу поняла, что происходит настоящая стрельба из оружия, очередями. Она пояснила, что поняла это, так как смотрела фильмы", - сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
красногорск
Новости
происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Одна из посетительниц концертного зала "Крокус сити холл" в день теракта поняла, что идет стрельба из оружия благодаря просмотрам фильмов, сообщил РИА Новости один из участников процесса, проходящего во Втором западном окружном военном суде.
"В суде девушка рассказала, что она сразу поняла, что происходит настоящая стрельба из оружия, очередями. Она пояснила, что поняла это, так как смотрела фильмы", - сказал собеседник агентства.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
