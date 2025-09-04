Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минприроды оценил ход программы "Чистый воздух" в Красноярске - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/krasnoyarsk-2039555162.html
Замглавы Минприроды оценил ход программы "Чистый воздух" в Красноярске
Замглавы Минприроды оценил ход программы "Чистый воздух" в Красноярске - РИА Новости, 04.09.2025
Замглавы Минприроды оценил ход программы "Чистый воздух" в Красноярске
Эксперты Минприроды России оценили реализацию программы по переводу частного сектора на экоотопление в Красноярске и мероприятия по модернизации крупных... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:43:00+03:00
2025-09-04T06:43:00+03:00
красноярск
россия
красноярский край
максим корольков
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
красноярский алюминиевый завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_1be2a4e6f1dceffca49500d387e03a45.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Эксперты Минприроды России оценили реализацию программы по переводу частного сектора на экоотопление в Красноярске и мероприятия по модернизации крупных промышленных предприятий для улучшения экологической обстановки в городе, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, в Красноярск с рабочим визитом прибыл заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. В повестке – ключевые вопросы реализации в Красноярском крае мероприятий федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие". Делегация Минприроды России посетила промышленные гиганты региона – Красноярский алюминиевый завод и Красноярскую ТЭЦ-3, которые реализуют инвестиционные программы по модернизации и реконструкции производства с целью снижения выбросов не менее, чем на 20% к 2026 году. Ключевым проектом в 2024 году в Красноярске и Минусинске стало переключение частных домов, отапливаемых углем, на автоматические твердотопливные котлы. Это позволяет обеспечивать меньший расход угля при аналогичной теплоотдаче, что не только приводит к снижению выбросов, но и позволяет жителям экономить на топливе. "При использовании таких котлов выбросы бенз(а)пирена снижаются в 200-300 раз, выбросы взвешенных частиц – в 15-20 раз. Для людей мероприятия по модернизации систем отопления бесплатные. Кроме того, в городе развивается программа по переводу частных домов на электричество. На экологичные виды отопления с 2022 года в Красноярске переведены более 2,6 тыс. домовладений", - говорится в сообщении. Эксперты Минприроды России посетили частный сектор микрорайона Покровка. Федеральный замминистра пообщался с жителями, которым недавно установили современные автоматические котлы. Отзывы об участии в программе положительные. "Красноярск в лидерах программы по экологизации частного сектора. Здесь реализуются уникальные технологические решения по установке автоматических твердотопливных котлов. Я думаю, что уже этой зимой эффект от мероприятий будет очевиден. Успешный опыт Красноярска используется и в новых городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух", это, прежде всего, республики Хакасия и Тыва. В условиях сложившейся инфраструктуры практика перевода домов на экологичные котлы является одной из наиболее эффективных", - сказал Корольков. Итоги визита эксперты обсудили с губернатором края. По словам Котюкова, регион готов продолжать программу по переводу домов на экологичные источники теплоснабжения. "Одна из приоритетных совместных задач в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" – продолжать строго контролировать ход модернизации крупных промышленных предприятий. Все участники проекта должны выполнить поставленные задачи по снижению выбросов", – отметил глава региона.
https://realty.ria.ru/20250901/krasnojarsk-2038827786.html
https://ria.ru/20250825/festival-2037447904.html
https://ria.ru/20250822/kompleks-2036951159.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_288c92422b9c4f5e3568a8486dc183d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, россия, красноярский край, максим корольков, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), красноярский алюминиевый завод
Красноярск, Россия, Красноярский край, Максим Корольков, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Красноярский алюминиевый завод

Замглавы Минприроды оценил ход программы "Чистый воздух" в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Эксперты Минприроды России оценили реализацию программы по переводу частного сектора на экоотопление в Красноярске и мероприятия по модернизации крупных промышленных предприятий для улучшения экологической обстановки в городе, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, в Красноярск с рабочим визитом прибыл заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. В повестке – ключевые вопросы реализации в Красноярском крае мероприятий федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие".
Склад - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Central Properties приобрела в Красноярске склад, занимаемый Wildberries
1 сентября, 12:34
Делегация Минприроды России посетила промышленные гиганты региона – Красноярский алюминиевый завод и Красноярскую ТЭЦ-3, которые реализуют инвестиционные программы по модернизации и реконструкции производства с целью снижения выбросов не менее, чем на 20% к 2026 году.
Ключевым проектом в 2024 году в Красноярске и Минусинске стало переключение частных домов, отапливаемых углем, на автоматические твердотопливные котлы. Это позволяет обеспечивать меньший расход угля при аналогичной теплоотдаче, что не только приводит к снижению выбросов, но и позволяет жителям экономить на топливе.
"При использовании таких котлов выбросы бенз(а)пирена снижаются в 200-300 раз, выбросы взвешенных частиц – в 15-20 раз. Для людей мероприятия по модернизации систем отопления бесплатные. Кроме того, в городе развивается программа по переводу частных домов на электричество. На экологичные виды отопления с 2022 года в Красноярске переведены более 2,6 тыс. домовладений", - говорится в сообщении.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Фестиваль по робототехнике прошел в Красноярске
25 августа, 14:17
Эксперты Минприроды России посетили частный сектор микрорайона Покровка. Федеральный замминистра пообщался с жителями, которым недавно установили современные автоматические котлы. Отзывы об участии в программе положительные.
"Красноярск в лидерах программы по экологизации частного сектора. Здесь реализуются уникальные технологические решения по установке автоматических твердотопливных котлов. Я думаю, что уже этой зимой эффект от мероприятий будет очевиден. Успешный опыт Красноярска используется и в новых городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух", это, прежде всего, республики Хакасия и Тыва. В условиях сложившейся инфраструктуры практика перевода домов на экологичные котлы является одной из наиболее эффективных", - сказал Корольков.
Итоги визита эксперты обсудили с губернатором края. По словам Котюкова, регион готов продолжать программу по переводу домов на экологичные источники теплоснабжения.
"Одна из приоритетных совместных задач в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" – продолжать строго контролировать ход модернизации крупных промышленных предприятий. Все участники проекта должны выполнить поставленные задачи по снижению выбросов", – отметил глава региона.
Строительство метро - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Четвертый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске
22 августа, 12:13
 
КрасноярскРоссияКрасноярский крайМаксим КорольковМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Красноярский алюминиевый завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала