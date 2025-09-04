Замглавы Минприроды оценил ход программы "Чистый воздух" в Красноярске
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Эксперты Минприроды России оценили реализацию программы по переводу частного сектора на экоотопление в Красноярске и мероприятия по модернизации крупных промышленных предприятий для улучшения экологической обстановки в городе, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, в Красноярск с рабочим визитом прибыл заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. В повестке – ключевые вопросы реализации в Красноярском крае мероприятий федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие".
Делегация Минприроды России посетила промышленные гиганты региона – Красноярский алюминиевый завод и Красноярскую ТЭЦ-3, которые реализуют инвестиционные программы по модернизации и реконструкции производства с целью снижения выбросов не менее, чем на 20% к 2026 году.
Ключевым проектом в 2024 году в Красноярске и Минусинске стало переключение частных домов, отапливаемых углем, на автоматические твердотопливные котлы. Это позволяет обеспечивать меньший расход угля при аналогичной теплоотдаче, что не только приводит к снижению выбросов, но и позволяет жителям экономить на топливе.
"При использовании таких котлов выбросы бенз(а)пирена снижаются в 200-300 раз, выбросы взвешенных частиц – в 15-20 раз. Для людей мероприятия по модернизации систем отопления бесплатные. Кроме того, в городе развивается программа по переводу частных домов на электричество. На экологичные виды отопления с 2022 года в Красноярске переведены более 2,6 тыс. домовладений", - говорится в сообщении.
Фестиваль по робототехнике прошел в Красноярске
25 августа, 14:17
Эксперты Минприроды России посетили частный сектор микрорайона Покровка. Федеральный замминистра пообщался с жителями, которым недавно установили современные автоматические котлы. Отзывы об участии в программе положительные.
"Красноярск в лидерах программы по экологизации частного сектора. Здесь реализуются уникальные технологические решения по установке автоматических твердотопливных котлов. Я думаю, что уже этой зимой эффект от мероприятий будет очевиден. Успешный опыт Красноярска используется и в новых городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух", это, прежде всего, республики Хакасия и Тыва. В условиях сложившейся инфраструктуры практика перевода домов на экологичные котлы является одной из наиболее эффективных", - сказал Корольков.
Итоги визита эксперты обсудили с губернатором края. По словам Котюкова, регион готов продолжать программу по переводу домов на экологичные источники теплоснабжения.
"Одна из приоритетных совместных задач в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" – продолжать строго контролировать ход модернизации крупных промышленных предприятий. Все участники проекта должны выполнить поставленные задачи по снижению выбросов", – отметил глава региона.
Четвертый тоннелепроходческий комплекс запустили в Красноярске
22 августа, 12:13