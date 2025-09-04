https://ria.ru/20250904/konferentsiya-2039698221.html

Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник."Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.

