Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишет Axios
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишет Axios - РИА Новости, 04.09.2025
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:46:00+03:00
2025-09-04T15:46:00+03:00
2025-09-04T15:52:00+03:00
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник."Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишет Axios
Axios: Трамп проводит онлайн-конференцию с Зеленским и европейскими лидерами