Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишет Axios
15:46 04.09.2025 (обновлено: 15:52 04.09.2025)
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому... РИА Новости, 04.09.2025
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник."Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.
