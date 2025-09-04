https://ria.ru/20250904/kobzev-2039712513.html
Кобзев принял участие в церемонии передачи ключей от школьных автобусов
04.09.2025
Кобзев принял участие в церемонии передачи ключей от школьных автобусов
Школы Приангарья получили 77 новых автобусов, в церемонии передачи ключей директорам школ и представителям муниципалитетов принял участие губернатор региона
ИРКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Школы Приангарья получили 77 новых автобусов, в церемонии передачи ключей директорам школ и представителям муниципалитетов принял участие губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. На площади перед зданием правительства Иркутской области в четверг состоялась передача ключей от школьных автобусов директорам школ и руководителям отделов образования муниципалитетов. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в торжественной церемонии передачи ключей от 77 новых школьных автобусов директорам школ и руководителям муниципальных органов управления образованием. Парк пополнился 72 автобусами марки ПАЗ и пятью автомобилями "Газель". Это одна из самых больших партий машин в стране", - говорится в сообщении. Приобретение транспорта стало возможным благодаря федеральной программе, реализуемой во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. С 2020 года Приангарье уже получило 369 отечественных автобусов, закупленных министерством промышленности и торговли РФ. По словам Игоря Кобзева, Иркутская область – одна из крупнейших по территории в России. Новые автобусы позволят более чем двум тысячам ребят из отдаленных и малонаселенных пунктов ежедневно добираться до школ в комфортных условиях, получать знания, участвовать в районных и областных олимпиадах, конкурсах и спортивных мероприятиях. Автобусы распределены по 19 муниципалитетам Приангарья. Традиционно лидером по количеству полученных автобусов стал Иркутский район, где подвозом охвачено наибольшее число детей – сюда поступило 20 новых машин. Среди получателей также Боханский, Тайшетский, Усольский, Шелеховский и другие районы. В этом году транспорт получили 17 государственных образовательных организаций, включая Усольский кадетский корпус, школу музыкантских воспитанников, коррекционные школы в Иркутске, Ангарске, Бодайбо, Киренске, Черемхово, Усть-Илимске, Тайшете, Тулуне, Лесогорске, Нижнеудинске. Два автобуса отправятся в Вихоревскую специальную коррекционную школу. В Иркутской области 402 сельские и городские школы ежедневно организуют доставку к месту обучения более 36 тысяч школьников из 983 населенных пунктов. Всего в подвозе задействовано 759 школьных автобусов. Все автобусы, осуществляющие ежедневный подвоз, оснащены системами ГЛОНАСС и тахографами, что соответствует современным требованиям безопасности перевозок.
