Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/koalitsija-2039788631.html
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.09.2025
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg
Участники встречи "коалиции желающих" в Париже договорились о цели поставить Украину в такое сильное положение, чтобы после окончания конфликта она больше не... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:08:00+03:00
2025-09-04T22:08:00+03:00
в мире
украина
париж
великобритания
кир стармер
эммануэль макрон
фридрих мерц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683619_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_d3f6e66bd9d852d170c91be5d9a61b6b.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Участники встречи "коалиции желающих" в Париже договорились о цели поставить Украину в такое сильное положение, чтобы после окончания конфликта она больше не смогла стать объектом военной агрессии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции. "План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи", - сообщил источник. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250904/es-2039780154.html
украина
париж
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683619_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_32051cc2af660d30d4e17df19c38a740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, париж, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато
В мире, Украина, Париж, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg

Bloomberg: коалиция желающих в Париже решила превратить Украину в дикобраза

© AP Photo / Ludovic MarinВстреча "коалиции желающих" в Париже
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Встреча "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Участники встречи "коалиции желающих" в Париже договорились о цели поставить Украину в такое сильное положение, чтобы после окончания конфликта она больше не смогла стать объектом военной агрессии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции.
«
"План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи", - сообщил источник.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Bild узнала подробности "горячего" разговора Трампа с лидерами ЕС
Вчера, 20:59
 
В миреУкраинаПарижВеликобританияКир СтармерЭммануэль МакронФридрих МерцНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала