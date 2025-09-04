https://ria.ru/20250904/koalitsija-2039788631.html
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.09.2025
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg
Участники встречи "коалиции желающих" в Париже договорились о цели поставить Украину в такое сильное положение, чтобы после окончания конфликта она больше не... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Участники встречи "коалиции желающих" в Париже договорились о цели поставить Украину в такое сильное положение, чтобы после окончания конфликта она больше не смогла стать объектом военной агрессии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции. "План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи", - сообщил источник. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
"Коалиция желающих" хочет превратить Украину в дикобраза, пишет Bloomberg
