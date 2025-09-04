https://ria.ru/20250904/kndr-2039715189.html

Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин

Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.09.2025

Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин

КНР продолжит поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:48:00+03:00

2025-09-04T16:48:00+03:00

2025-09-04T17:15:00+03:00

китай

си цзиньпин

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. КНР продолжит поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина."Китай, как и прежде, будет поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям", - привело слова китайского лидера агентство Синьхуа.Ким Чен Ын во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

https://ria.ru/20250904/kallas-2039709911.html

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, кндр (северная корея)