Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин
Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.09.2025
Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин
КНР продолжит поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:48:00+03:00
2025-09-04T16:48:00+03:00
2025-09-04T17:15:00+03:00
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. КНР продолжит поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина."Китай, как и прежде, будет поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям", - привело слова китайского лидера агентство Синьхуа.Ким Чен Ын во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
