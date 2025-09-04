Рейтинг@Mail.ru
Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин
16:48 04.09.2025 (обновлено: 17:15 04.09.2025)
Китай продолжит поддерживать КНДР, заявил Си Цзиньпин
китай
си цзиньпин
кндр (северная корея)
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. КНР продолжит поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина."Китай, как и прежде, будет поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям", - привело слова китайского лидера агентство Синьхуа.Ким Чен Ын во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
китай
кндр (северная корея)
китай, си цзиньпин, кндр (северная корея)
Китай, Си Цзиньпин, КНДР (Северная Корея)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. КНР продолжит поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.
Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина.
"Китай, как и прежде, будет поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям", - привело слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Ким Чен Ын во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
КитайСи ЦзиньпинКНДР (Северная Корея)
 
 
