В КНДР заявили, что продолжат поддерживать Россию в вопросах безопасности - РИА Новости, 04.09.2025
01:21 04.09.2025 (обновлено: 01:30 04.09.2025)
В КНДР заявили, что продолжат поддерживать Россию в вопросах безопасности
В КНДР заявили, что продолжат поддерживать Россию в вопросах безопасности
КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом, передает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 04.09.2025
в мире
кндр (северная корея)
россия
ким чен ын
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына. "Товарищ Ким Чен Ын сказал (в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.), что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", - пишет агентство.По данным ЦТАК, в ходе встречи Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Товарищ Ким Чен Ын сказал (в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.), что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", - пишет агентство.
По данным ЦТАК, в ходе встречи Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву
28 апреля, 01:50
 
