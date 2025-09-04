https://ria.ru/20250904/kndr-2039525935.html

В КНДР заявили, что продолжат поддерживать Россию в вопросах безопасности

КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом, передает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына. "Товарищ Ким Чен Ын сказал (в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.), что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", - пишет агентство.По данным ЦТАК, в ходе встречи Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.

