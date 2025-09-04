В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине
Welt: военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая перед началом военного парада по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 80-летия окончания Второй мировой войны
Военнослужащие роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая перед началом военного парада по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 80-летия окончания Второй мировой войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта, пишет немецкая газета Die Welt.
"Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону", — говорится в материале.
"Посыл заключается в том, что вмешательство США в случае кризиса вокруг Тайваня было бы рискованным", — подчеркивается в материале.
По мнению автора, в то время как президент США Дональд Трамп презирает альянсы и обостряет торговые войны, председатель КНР Си Цзиньпин представляет Китай как гаранта стабильности и развития.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.