В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине

В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине

Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта, пишет немецкая газета Die Welt. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта, пишет немецкая газета Die Welt."Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону", — говорится в материале.Как утверждает издание, вопрос Тайваня играет важную роль в военном параде, поэтому Китай дал понять, что не допустит вмешательства США в этот конфликт."Посыл заключается в том, что вмешательство США в случае кризиса вокруг Тайваня было бы рискованным", — подчеркивается в материале.По мнению автора, в то время как президент США Дональд Трамп презирает альянсы и обостряет торговые войны, председатель КНР Си Цзиньпин представляет Китай как гаранта стабильности и развития.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

