В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине
03:15 04.09.2025
В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине
В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине - РИА Новости, 04.09.2025
В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине
Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта, пишет немецкая газета Die Welt. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:15:00+03:00
2025-09-04T03:15:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
си цзиньпин
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039282735_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5343cb26d0d0c54134f809af4c260be1.jpg
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта, пишет немецкая газета Die Welt."Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону", — говорится в материале.Как утверждает издание, вопрос Тайваня играет важную роль в военном параде, поэтому Китай дал понять, что не допустит вмешательства США в этот конфликт."Посыл заключается в том, что вмешательство США в случае кризиса вокруг Тайваня было бы рискованным", — подчеркивается в материале.По мнению автора, в то время как президент США Дональд Трамп презирает альянсы и обостряет торговые войны, председатель КНР Си Цзиньпин представляет Китай как гаранта стабильности и развития.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
сша
китай
пекин
в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине

Welt: военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая перед началом военного парада по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 80-летия окончания Второй мировой войны
Военнослужащие роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая перед началом военного парада по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 80-летия окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая перед началом военного парада по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 80-летия окончания Второй мировой войны. Архивное фото
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта, пишет немецкая газета Die Welt.
"Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин принимает участие в совместном фотографировании глав иностранных делегаций в Пекине. Справа - председатель КНР Си Цзиньпин, слева - президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Президент Индонезии опубликовал фото с Путиным с парада в Китае
Вчера, 11:05
Как утверждает издание, вопрос Тайваня играет важную роль в военном параде, поэтому Китай дал понять, что не допустит вмешательства США в этот конфликт.
"Посыл заключается в том, что вмешательство США в случае кризиса вокруг Тайваня было бы рискованным", — подчеркивается в материале.
По мнению автора, в то время как президент США Дональд Трамп презирает альянсы и обостряет торговые войны, председатель КНР Си Цзиньпин представляет Китай как гаранта стабильности и развития.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
80 тысяч голубей над площадью Тяньаньмэнь - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На параде в Китае выпустили восемьдесят тысяч белых голубей
Вчера, 05:35
 
В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Владимир Путин
 
 
