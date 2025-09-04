Компании из КНР заняли рекордную площадь складов в Британии
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Китай изменяет структуру цепочек поставок в ответ на пошлины США и занимает рекордную со времен пандемии площадь складских помещений в Великобритании, передает агентство Блумберг со ссылкой на анализ.
"Ряд крупнейших китайских компаний в сфере электронной торговли и логистики, например, JD.com Inc., вновь направляются на европейские склады, поскольку пошлины президента США Дональда Трампа меняют цепочки поставок производителей и рынки сбыта", - отмечается в материале.
"В Великобритании, к примеру, согласно данным CoStar, в этом году китайские фирмы заняли более 2 миллионов квадратных футов площади, что потенциально может позволить им превзойти 2,3 миллиона квадратных футов, которые были заняты в разгар пандемии в 2021 году", - добавляется там.
На фоне изменений, происходящих в мировой торговле, китайские компании все чаще занимают места на складах Европы. Например, GLP - один из крупнейших логистических девелоперов Китая - за последние пять лет занял складские помещения в Великобритании, Германии, Польше и Италии для ведения электронной торговли, напоминает Блумберг.
Другая китайская компания - JD.com - также заняла большую складскую площадь в Великобритании, запустив в стране в начале этого года Joybuy - платформу электронной коммерции, на которой можно приобрести продукты питания и одежду со скидкой на товары, подчеркивается в материале.
"Европа - основной крупный рынок, на котором китайские фирмы могут быстро расширяться, это делает предприятия все более важной силой в формировании логистического ландшафта региона", - приводит Блумберг мнение аналитика Knight Frank Клэр Уильямс (Claire Williams).