https://ria.ru/20250904/kitaj-2039785978.html

Компании из КНР заняли рекордную площадь складов в Британии

Компании из КНР заняли рекордную площадь складов в Британии - РИА Новости, 04.09.2025

Компании из КНР заняли рекордную площадь складов в Британии

Китай изменяет структуру цепочек поставок в ответ на пошлины США и занимает рекордную со времен пандемии площадь складских помещений в Великобритании, передает... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T21:46:00+03:00

2025-09-04T21:46:00+03:00

2025-09-04T21:47:00+03:00

в мире

великобритания

китай

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Китай изменяет структуру цепочек поставок в ответ на пошлины США и занимает рекордную со времен пандемии площадь складских помещений в Великобритании, передает агентство Блумберг со ссылкой на анализ. "Ряд крупнейших китайских компаний в сфере электронной торговли и логистики, например, JD.com Inc., вновь направляются на европейские склады, поскольку пошлины президента США Дональда Трампа меняют цепочки поставок производителей и рынки сбыта", - отмечается в материале. "В Великобритании, к примеру, согласно данным CoStar, в этом году китайские фирмы заняли более 2 миллионов квадратных футов площади, что потенциально может позволить им превзойти 2,3 миллиона квадратных футов, которые были заняты в разгар пандемии в 2021 году", - добавляется там. На фоне изменений, происходящих в мировой торговле, китайские компании все чаще занимают места на складах Европы. Например, GLP - один из крупнейших логистических девелоперов Китая - за последние пять лет занял складские помещения в Великобритании, Германии, Польше и Италии для ведения электронной торговли, напоминает Блумберг. Другая китайская компания - JD.com - также заняла большую складскую площадь в Великобритании, запустив в стране в начале этого года Joybuy - платформу электронной коммерции, на которой можно приобрести продукты питания и одежду со скидкой на товары, подчеркивается в материале. "Европа - основной крупный рынок, на котором китайские фирмы могут быстро расширяться, это делает предприятия все более важной силой в формировании логистического ландшафта региона", - приводит Блумберг мнение аналитика Knight Frank Клэр Уильямс (Claire Williams).

https://ria.ru/20250505/kitaj-2014962140.html

великобритания

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, китай, сша, дональд трамп