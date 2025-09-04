https://ria.ru/20250904/kitaj-2039723983.html

Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин

Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с КНДР, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина. "Китайская сторона… готова укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с корейской стороной, углублять обмен опытом в области управления партией и государством, усиливать понимание и дружеские отношения, а также активизировать взаимодействие на всех уровнях и осуществлять практическое сотрудничество в различных областях", - привело слова китайского лидера агентство Синьхуа. Лидер КНДР во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

