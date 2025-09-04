https://ria.ru/20250904/kitaj-2039723983.html
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.09.2025
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин
Китай готов укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с КНДР, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с лидером Корейской... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:15:00+03:00
2025-09-04T17:15:00+03:00
2025-09-04T17:15:00+03:00
в мире
китай
кндр (северная корея)
пекин
си цзиньпин
ким чен ын
владимир путин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152013/60/1520136040_0:0:4001:2250_1920x0_80_0_0_ff1070d52f1b90328e6ede9083d4dc17.jpg
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с КНДР, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина. "Китайская сторона… готова укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с корейской стороной, углублять обмен опытом в области управления партией и государством, усиливать понимание и дружеские отношения, а также активизировать взаимодействие на всех уровнях и осуществлять практическое сотрудничество в различных областях", - привело слова китайского лидера агентство Синьхуа. Лидер КНДР во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20241024/mid-1979767559.html
китай
кндр (северная корея)
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152013/60/1520136040_8:0:3964:2967_1920x0_80_0_0_607cb2e9fc1f620c92429cc2a14f221a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, кндр (северная корея), пекин, си цзиньпин, ким чен ын, владимир путин, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Китай, КНДР (Северная Корея), Пекин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Военный парад в Пекине в 2025 году
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять контакты с КНДР на высоком уровне