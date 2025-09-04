Рейтинг@Mail.ru
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/kitaj-2039723983.html
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.09.2025
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин
Китай готов укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с КНДР, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с лидером Корейской... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:15:00+03:00
2025-09-04T17:15:00+03:00
в мире
китай
кндр (северная корея)
пекин
си цзиньпин
ким чен ын
владимир путин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152013/60/1520136040_0:0:4001:2250_1920x0_80_0_0_ff1070d52f1b90328e6ede9083d4dc17.jpg
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с КНДР, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина. "Китайская сторона… готова укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с корейской стороной, углублять обмен опытом в области управления партией и государством, усиливать понимание и дружеские отношения, а также активизировать взаимодействие на всех уровнях и осуществлять практическое сотрудничество в различных областях", - привело слова китайского лидера агентство Синьхуа. Лидер КНДР во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20241024/mid-1979767559.html
китай
кндр (северная корея)
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152013/60/1520136040_8:0:3964:2967_1920x0_80_0_0_607cb2e9fc1f620c92429cc2a14f221a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, кндр (северная корея), пекин, си цзиньпин, ким чен ын, владимир путин, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Китай, КНДР (Северная Корея), Пекин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Военный парад в Пекине в 2025 году
Китай готов укреплять контакты с КНДР, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять контакты с КНДР на высоком уровне

© AP Photo / Ju Peng/XinhuaЛидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Ju Peng/Xinhua
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с КНДР, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.
Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина.
"Китайская сторона… готова укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с корейской стороной, углублять обмен опытом в области управления партией и государством, усиливать понимание и дружеские отношения, а также активизировать взаимодействие на всех уровнях и осуществлять практическое сотрудничество в различных областях", - привело слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Лидер КНДР во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
МИД Китая ответил на вопрос о якобы отправке военных КНДР в Россию
24 октября 2024, 12:03
 
В миреКитайКНДР (Северная Корея)ПекинСи ЦзиньпинКим Чен ЫнВладимир ПутинВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала