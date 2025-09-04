Рейтинг@Mail.ru
В МЭР не ожидают "взрывного" турпотока из России в Китай - РИА Новости, 04.09.2025
05:58 04.09.2025
В МЭР не ожидают "взрывного" турпотока из России в Китай
Ожидать "взрывного" турпотока из России в Китай не стоит, рост будет в диапазоне 20-30%, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:58:00+03:00
2025-09-04T05:58:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ожидать "взрывного" турпотока из России в Китай не стоит, рост будет в диапазоне 20-30%, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Основной поток наших граждан идет на остров Хайнань, на морское побережье, которое и так было безвизовое. Поэтому ждать взрывного увеличения потока не стоит. … Мы прогнозируем рост в диапазоне 20-30%", - сказал он. Он добавил, что если посмотреть средний опыт России по снятию визового режима для других стран, например, с ОАЭ, то можно увидеть, что там турпоток резко вырос в 3-4 раза. Однако с Китаем история другая, продолжил Кондратьев. Во-первых, у России были и есть групповые безвизовые поездки, которые и так забирали на себя большое количество туристов уже по облегченному режиму. Во-вторых, если говорить про выезд, то в первую очередь это Хайнань, который и так был безвизовый, пояснил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
россия, китай, хайнань, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Китай, Хайнань, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ожидать "взрывного" турпотока из России в Китай не стоит, рост будет в диапазоне 20-30%, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Основной поток наших граждан идет на остров Хайнань, на морское побережье, которое и так было безвизовое. Поэтому ждать взрывного увеличения потока не стоит. … Мы прогнозируем рост в диапазоне 20-30%", - сказал он.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом
01:35
Он добавил, что если посмотреть средний опыт России по снятию визового режима для других стран, например, с ОАЭ, то можно увидеть, что там турпоток резко вырос в 3-4 раза.
Однако с Китаем история другая, продолжил Кондратьев. Во-первых, у России были и есть групповые безвизовые поездки, которые и так забирали на себя большое количество туристов уже по облегченному режиму. Во-вторых, если говорить про выезд, то в первую очередь это Хайнань, который и так был безвизовый, пояснил он.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
МЭР: туристы из Китая интересуются ДФО
04:17
 
