В МЭР не ожидают "взрывного" турпотока из России в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ожидать "взрывного" турпотока из России в Китай не стоит, рост будет в диапазоне 20-30%, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Основной поток наших граждан идет на остров Хайнань, на морское побережье, которое и так было безвизовое. Поэтому ждать взрывного увеличения потока не стоит. … Мы прогнозируем рост в диапазоне 20-30%", - сказал он. Он добавил, что если посмотреть средний опыт России по снятию визового режима для других стран, например, с ОАЭ, то можно увидеть, что там турпоток резко вырос в 3-4 раза. Однако с Китаем история другая, продолжил Кондратьев. Во-первых, у России были и есть групповые безвизовые поездки, которые и так забирали на себя большое количество туристов уже по облегченному режиму. Во-вторых, если говорить про выезд, то в первую очередь это Хайнань, который и так был безвизовый, пояснил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

