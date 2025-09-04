https://ria.ru/20250904/kiberprestupniki-2039530347.html
В Kaspersky сообщили о росте нацеленных на Россию количества групп хакеров
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество новых кибергруппировок кратно растет - в 2025 году появилось уже семь новых групп, атакующих Россию, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Семь. Это достаточно серьезные цифры. Например, до 2022 года появление новой группы на ландшафте угроз было большим событием. А сейчас прирост может достигать десятка в год", - сказал Назаров.
