02:37 04.09.2025
В Kaspersky сообщили о росте нацеленных на Россию количества групп хакеров
В Kaspersky сообщили о росте нацеленных на Россию количества групп хакеров
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество новых кибергруппировок кратно растет - в 2025 году появилось уже семь новых групп, атакующих Россию, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Семь. Это достаточно серьезные цифры. Например, до 2022 года появление новой группы на ландшафте угроз было большим событием. А сейчас прирост может достигать десятка в год", - сказал Назаров.
россия, лаборатория касперского
Россия, Лаборатория Касперского
Кибератака. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество новых кибергруппировок кратно растет - в 2025 году появилось уже семь новых групп, атакующих Россию, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Семь. Это достаточно серьезные цифры. Например, до 2022 года появление новой группы на ландшафте угроз было большим событием. А сейчас прирост может достигать десятка в год", - сказал Назаров.
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом
01:44
 
Россия Лаборатория Касперского
 
 
