https://ria.ru/20250904/kiberprestupniki-2039530347.html

В Kaspersky сообщили о росте нацеленных на Россию количества групп хакеров

В Kaspersky сообщили о росте нацеленных на Россию количества групп хакеров - РИА Новости, 04.09.2025

В Kaspersky сообщили о росте нацеленных на Россию количества групп хакеров

Количество новых кибергруппировок кратно растет - в 2025 году появилось уже семь новых групп, атакующих Россию, рассказал в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T02:37:00+03:00

2025-09-04T02:37:00+03:00

2025-09-04T02:37:00+03:00

россия

лаборатория касперского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164088_0:146:3077:1876_1920x0_80_0_0_c1f79bd39d1ac1cdfb0f3b3c2107eb7a.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество новых кибергруппировок кратно растет - в 2025 году появилось уже семь новых групп, атакующих Россию, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Семь. Это достаточно серьезные цифры. Например, до 2022 года появление новой группы на ландшафте угроз было большим событием. А сейчас прирост может достигать десятка в год", - сказал Назаров.

https://ria.ru/20250904/kaspersky-2039527569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лаборатория касперского