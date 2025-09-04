Рейтинг@Mail.ru
Kaspersky рассказал, где хакеры общаются с аудиторией и зачем им соцсети - РИА Новости, 04.09.2025
04.09.2025
Kaspersky рассказал, где хакеры общаются с аудиторией и зачем им соцсети
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Хакерские группировки делятся своими "успехами" в социальных сетях и чаще всего ведут два-три канала, а некоторые даже ведут свои сайты, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Чтобы делиться "достижениями" и взаимодействовать с аудиторией, обычно каждая группа ведет два-три канала на разных площадках. Часто у них есть некий публичный канал, где они рассказывают о кибератаках, и закрытая, более неформальная "говорилка", - ответил Назаров на вопрос, зачем хакеры ведут соцсети. Основные их платформы — Telegram и X, а у некоторых есть свой сайт, добавил он.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Хакерские группировки делятся своими "успехами" в социальных сетях и чаще всего ведут два-три канала, а некоторые даже ведут свои сайты, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Чтобы делиться "достижениями" и взаимодействовать с аудиторией, обычно каждая группа ведет два-три канала на разных площадках. Часто у них есть некий публичный канал, где они рассказывают о кибератаках, и закрытая, более неформальная "говорилка", - ответил Назаров на вопрос, зачем хакеры ведут соцсети.
Основные их платформы — Telegram и X, а у некоторых есть свой сайт, добавил он.
В Kaspersky рассказали о "проукраинских" группировках хакеров
