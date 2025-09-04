https://ria.ru/20250904/kazbuild-2039763768.html

Нижегородская область организовала стенд России на KazBuild 2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. С 3 по 5 сентября 2025 года в Алматы, на площадке КЦДС "Атакент", проходит международная выставка KazBuild2025, крупнейшее событие строительной и интерьерной отрасли в Центральной Азии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В этом году Нижегородская область выступает якорным регионом, возглавляя коллективный стенд Российской Федерации. Мероприятие проводится в рамках проекта межрегионального сотрудничества центров поддержки экспорта", - говорится в сообщении.Организатором выступил Центр поддержки экспорта Нижегородской области при методическом сопровождении Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ).KazBuild, проводимая ежегодно в главном деловом центре Казахстана с 1994 года, является ключевой профессиональной выставкой отрасли. Ее насыщенная деловая программа включает более 60 мероприятий: семинары, мастер-классы, круглые столы, B2B и B2G встречи, а также делегатские программы. Выставка не только демонстрирует новинки и передовые технологии в строительстве, оборудовании, оконных технологиях, отделочных материалах, интерьере, керамике и камне, но и активно способствует заключению партнерств, обмену опытом и поиску поставщиков и подрядчиков. Участие в KazBuild 2025 открывает уникальные возможности для укрепления позиций на быстро растущем рынке Казахстана, поиска новых партнеров и демонстрации своих решений широкой профессиональной аудитории.Коллективный стенд, организованный в рамках реализации Плана развития межрегионального сотрудничества Российской Федерации и в соответствии с целями национального проекта "Международная кооперация и экспорт", объединил свыше 30 компаний из различных регионов России. Помимо Нижегородской области, представленной как столица Приволжского федерального округа, на стенде участвуют предприятия из Республики Татарстан, Владимирской области, Краснодарского края, Красноярского края, Свердловской области, Республики Чувашия и Новосибирской области.Формирование коллективного стенда позволяет значительно снизить затраты на участие компаний в мероприятии, делая выход на международный рынок более доступным, в том числе для малых и средних предприятий. Это способствует увеличению объемов экспорта продукции как Нижегородской области, так и России в целом, благодаря росту числа компаний-участников. Совместное участие в стенде, предполагающее деление расходов на аренду, оформление и логистику, повышает эффективность организации участия компаний, минимизируя временные и финансовые затраты.Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

