Сборная Казахстана проиграла в отборочном матче ЧМ-2026

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сборная Казахстана проиграла команде Уэльса в матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Встреча группы J, которая прошла в четверг в Астане, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 24-й минуте забил Киффер Мур.
Команда Уэльса набрала 10 очков в пяти играх и возглавила турнирную таблицу группы. Далее располагаются сборные Северной Македонии (8 очков; 4 игры), Бельгии (4; 2), Казахстана (3; 4) и Лихтенштейна (0; 3).
