Рейтинг@Mail.ru
КНБ Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 04.09.2025 (обновлено: 15:01 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/kazakhstan-2039678618.html
КНБ Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников
КНБ Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников - РИА Новости, 04.09.2025
КНБ Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников
Комитет нацбезопасности Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:54:00+03:00
2025-09-04T15:01:00+03:00
казахстан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928174228_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_2573805f9b88c74a34dfa43fdcba69e6.png
АСТАНА, 4 сен - РИА Новости. Комитет нацбезопасности Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.В четверг в ряде казахстанских СМИ появились сообщения о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, а также ряда высокопоставленных сотрудников КНБ республики."В Telegram-канале Orda размещена информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников КНБ. Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении опубликованном на сайте КНБ.Информацию о задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу ранее в четверг опроверг официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
https://ria.ru/20250904/kazakhstan-2039647949.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928174228_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_592dcacc6182c43632e5e74ea123f97d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире
Казахстан, В мире
КНБ Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников

КНБ Казахстана опроверг информацию о задержании высокопоставленных сотрудников

 | Перейти в медиабанкФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Перейти в медиабанк
Флаг Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 4 сен - РИА Новости. Комитет нацбезопасности Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
В четверг в ряде казахстанских СМИ появились сообщения о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, а также ряда высокопоставленных сотрудников КНБ республики.
"В Telegram-канале Orda размещена информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников КНБ. Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении опубликованном на сайте КНБ.
Информацию о задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу ранее в четверг опроверг официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
Мурат Нуртлеу - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Мининформ Казахстана не подтвердил сообщения о задержании главы МИД
Вчера, 12:52
 
КазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала