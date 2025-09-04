https://ria.ru/20250904/kazakhstan-2039678618.html

КНБ Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников

АСТАНА, 4 сен - РИА Новости. Комитет нацбезопасности Казахстана опроверг информацию о задержании своих сотрудников, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.В четверг в ряде казахстанских СМИ появились сообщения о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, а также ряда высокопоставленных сотрудников КНБ республики."В Telegram-канале Orda размещена информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников КНБ. Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении опубликованном на сайте КНБ.Информацию о задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу ранее в четверг опроверг официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

