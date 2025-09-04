https://ria.ru/20250904/kaspersky-2039554521.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку
технологии
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кибератаку можно предугадать только зная своего противника: у каждой кибергруппы есть свой "почерк", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Можно, если ты знаешь противника… у каждой группы есть свой почерк, по которому можно угадать "автора" атак", - сказал он. Так, например, одна из групп практически не меняет стиль с 2014 года. Она занимается только фишинговыми рассылками — причем очень массовыми и однообразными. Даже внутри писем злоумышленников есть детали, которые выдают группу, пояснил Назаров. Он пояснил, что в кибербезопасности есть такое понятие, как ландшафт угроз - все киберугрозы, которые угрожают компании, отрасли или страны. Этот набор каждый год меняется: если компания не будет адаптироваться к изменениям, есть большой риск, что ее взломают.
"Можно, если ты знаешь противника… у каждой группы есть свой почерк, по которому можно угадать "автора" атак", - сказал он.
Так, например, одна из групп практически не меняет стиль с 2014 года. Она занимается только фишинговыми рассылками — причем очень массовыми и однообразными. Даже внутри писем злоумышленников есть детали, которые выдают группу, пояснил Назаров.
Он пояснил, что в кибербезопасности есть такое понятие, как ландшафт угроз - все киберугрозы, которые угрожают компании, отрасли или страны. Этот набор каждый год меняется: если компания не будет адаптироваться к изменениям, есть большой риск, что ее взломают.