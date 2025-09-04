Рейтинг@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/kaspersky-2039554521.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку - РИА Новости, 04.09.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку
Кибератаку можно предугадать только зная своего противника: у каждой кибергруппы есть свой "почерк", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:38:00+03:00
2025-09-04T06:38:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кибератаку можно предугадать только зная своего противника: у каждой кибергруппы есть свой "почерк", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Можно, если ты знаешь противника… у каждой группы есть свой почерк, по которому можно угадать "автора" атак", - сказал он. Так, например, одна из групп практически не меняет стиль с 2014 года. Она занимается только фишинговыми рассылками — причем очень массовыми и однообразными. Даже внутри писем злоумышленников есть детали, которые выдают группу, пояснил Назаров. Он пояснил, что в кибербезопасности есть такое понятие, как ландшафт угроз - все киберугрозы, которые угрожают компании, отрасли или страны. Этот набор каждый год меняется: если компания не будет адаптироваться к изменениям, есть большой риск, что ее взломают.
https://ria.ru/20250904/khakery-2039542650.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:13:2698:2037_1920x0_80_0_0_a8bd2b8741b5c9f0b3d4e20e039dc1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку

Kaspersky: кибератаку можно предугадать только зная своего противника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кибератаку можно предугадать только зная своего противника: у каждой кибергруппы есть свой "почерк", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Можно, если ты знаешь противника… у каждой группы есть свой почерк, по которому можно угадать "автора" атак", - сказал он.
Так, например, одна из групп практически не меняет стиль с 2014 года. Она занимается только фишинговыми рассылками — причем очень массовыми и однообразными. Даже внутри писем злоумышленников есть детали, которые выдают группу, пояснил Назаров.
Он пояснил, что в кибербезопасности есть такое понятие, как ландшафт угроз - все киберугрозы, которые угрожают компании, отрасли или страны. Этот набор каждый год меняется: если компания не будет адаптироваться к изменениям, есть большой риск, что ее взломают.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Kaspersky рассказал, где хакеры общаются с аудиторией и зачем им соцсети
Вчера, 04:53
 
ТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала