https://ria.ru/20250904/kaspersky-2039554521.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку - РИА Новости, 04.09.2025

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как предугадать кибератаку

Кибератаку можно предугадать только зная своего противника: у каждой кибергруппы есть свой "почерк", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T06:38:00+03:00

2025-09-04T06:38:00+03:00

2025-09-04T06:38:00+03:00

технологии

лаборатория касперского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кибератаку можно предугадать только зная своего противника: у каждой кибергруппы есть свой "почерк", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Можно, если ты знаешь противника… у каждой группы есть свой почерк, по которому можно угадать "автора" атак", - сказал он. Так, например, одна из групп практически не меняет стиль с 2014 года. Она занимается только фишинговыми рассылками — причем очень массовыми и однообразными. Даже внутри писем злоумышленников есть детали, которые выдают группу, пояснил Назаров. Он пояснил, что в кибербезопасности есть такое понятие, как ландшафт угроз - все киберугрозы, которые угрожают компании, отрасли или страны. Этот набор каждый год меняется: если компания не будет адаптироваться к изменениям, есть большой риск, что ее взломают.

https://ria.ru/20250904/khakery-2039542650.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, лаборатория касперского