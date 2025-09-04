В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом

https://ria.ru/20250904/kaspersky-2039527569.html

Лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на российские компании, сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на российские компании, сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "С 2022 года атак действительно стало намного больше, но прошедшее лето оказалось беспрецедентным — за всю свою практику я не сталкивался с таким объемом. Сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно", - сообщил он. Он отметил, что в начале этого года появилось несколько новых кибергрупп: они публично о себе заявили, а потом замолчали и ушли в тень, что было неожиданно. Старые группировки тоже притихли. Однако с приходом весны начался рост атак.

технологии, лаборатория касперского