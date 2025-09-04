https://ria.ru/20250904/kaspersky-2039527569.html
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом - РИА Новости, 04.09.2025
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом
Лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на российские компании, сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T01:44:00+03:00
2025-09-04T01:44:00+03:00
2025-09-04T01:44:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на российские компании, сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "С 2022 года атак действительно стало намного больше, но прошедшее лето оказалось беспрецедентным — за всю свою практику я не сталкивался с таким объемом. Сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно", - сообщил он. Он отметил, что в начале этого года появилось несколько новых кибергрупп: они публично о себе заявили, а потом замолчали и ушли в тень, что было неожиданно. Старые группировки тоже притихли. Однако с приходом весны начался рост атак.
https://ria.ru/20250730/kaspersky-2032304672.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом
Kaspersky: лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на компании из РФ
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на российские компании, сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"С 2022 года атак действительно стало намного больше, но прошедшее лето оказалось беспрецедентным — за всю свою практику я не сталкивался с таким объемом. Сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно", - сообщил он.
Он отметил, что в начале этого года появилось несколько новых кибергрупп: они публично о себе заявили, а потом замолчали и ушли в тень, что было неожиданно. Старые группировки тоже притихли. Однако с приходом весны начался рост атак.