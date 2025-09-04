Рейтинг@Mail.ru
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/kaspersky-2039527569.html
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом - РИА Новости, 04.09.2025
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом
Лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на российские компании, сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T01:44:00+03:00
2025-09-04T01:44:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на российские компании, сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "С 2022 года атак действительно стало намного больше, но прошедшее лето оказалось беспрецедентным — за всю свою практику я не сталкивался с таким объемом. Сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно", - сообщил он. Он отметил, что в начале этого года появилось несколько новых кибергрупп: они публично о себе заявили, а потом замолчали и ушли в тень, что было неожиданно. Старые группировки тоже притихли. Однако с приходом весны начался рост атак.
https://ria.ru/20250730/kaspersky-2032304672.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
В Kaspersky рассказали о количестве кибератак на российские компании летом

Kaspersky: лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на компании из РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордным по числу кибератак на российские компании, сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"С 2022 года атак действительно стало намного больше, но прошедшее лето оказалось беспрецедентным — за всю свою практику я не сталкивался с таким объемом. Сейчас инциденты фиксируются практически ежедневно", - сообщил он.
Он отметил, что в начале этого года появилось несколько новых кибергрупп: они публично о себе заявили, а потом замолчали и ушли в тень, что было неожиданно. Старые группировки тоже притихли. Однако с приходом весны начался рост атак.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о хакерских атаках в России
30 июля, 10:57
 
ТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала