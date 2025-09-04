https://ria.ru/20250904/kasperskij-2039554107.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров

В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров - РИА Новости, 04.09.2025

В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров

Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" — их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T06:36:00+03:00

2025-09-04T06:36:00+03:00

2025-09-04T06:37:00+03:00

технологии

лаборатория касперского

хакеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144858/74/1448587451_0:16:4368:2473_1920x0_80_0_0_5aed1368a4225044567fe286a5659446.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" — их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "У них появились очень специфические техники, которые мы никогда не встречали "в дикой природе". Раньше никто из реальных злоумышленников их не использовал — только подразделения Red Team (специалисты, которые имитируют кибератаки - ред.). Возможно, на стороне этих групп появились бывшие IT-специалисты или участники Red Team", - сообщил он. Он отметил, что за последние годы злоумышленники довольно сильно эволюционировали. Большая часть групп, которые появились после 2022 года, поначалу вели себя очень шумно, работали "грязно". Было сложно не заметить атакующих в инфраструктуре. Однако потом они повысили уровень профессионализма. Технически некоторые группы находятся на уровне мировых APT (группы киберпреступников, специализирующихся на сложных постоянных угрозах), заверил Назаров.

https://ria.ru/20240929/kaspersky-1975391089.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, лаборатория касперского, хакеры