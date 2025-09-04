Рейтинг@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров
06:36 04.09.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров
В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" — их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "У них появились очень специфические техники, которые мы никогда не встречали "в дикой природе". Раньше никто из реальных злоумышленников их не использовал — только подразделения Red Team (специалисты, которые имитируют кибератаки - ред.). Возможно, на стороне этих групп появились бывшие IT-специалисты или участники Red Team", - сообщил он. Он отметил, что за последние годы злоумышленники довольно сильно эволюционировали. Большая часть групп, которые появились после 2022 года, поначалу вели себя очень шумно, работали "грязно". Было сложно не заметить атакующих в инфраструктуре. Однако потом они повысили уровень профессионализма. Технически некоторые группы находятся на уровне мировых APT (группы киберпреступников, специализирующихся на сложных постоянных угрозах), заверил Назаров.
В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров

Назаров: хакеры стали использовать схемы, которые раньше применяли только в IT

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" — их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"У них появились очень специфические техники, которые мы никогда не встречали "в дикой природе". Раньше никто из реальных злоумышленников их не использовал — только подразделения Red Team (специалисты, которые имитируют кибератаки - ред.). Возможно, на стороне этих групп появились бывшие IT-специалисты или участники Red Team", - сообщил он.
Он отметил, что за последние годы злоумышленники довольно сильно эволюционировали. Большая часть групп, которые появились после 2022 года, поначалу вели себя очень шумно, работали "грязно". Было сложно не заметить атакующих в инфраструктуре. Однако потом они повысили уровень профессионализма.
Технически некоторые группы находятся на уровне мировых APT (группы киберпреступников, специализирующихся на сложных постоянных угрозах), заверил Назаров.
