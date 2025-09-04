https://ria.ru/20250904/kasperskij-2039554107.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров
В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров - РИА Новости, 04.09.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров
Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" — их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:36:00+03:00
2025-09-04T06:36:00+03:00
2025-09-04T06:37:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
хакеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144858/74/1448587451_0:16:4368:2473_1920x0_80_0_0_5aed1368a4225044567fe286a5659446.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" — их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "У них появились очень специфические техники, которые мы никогда не встречали "в дикой природе". Раньше никто из реальных злоумышленников их не использовал — только подразделения Red Team (специалисты, которые имитируют кибератаки - ред.). Возможно, на стороне этих групп появились бывшие IT-специалисты или участники Red Team", - сообщил он. Он отметил, что за последние годы злоумышленники довольно сильно эволюционировали. Большая часть групп, которые появились после 2022 года, поначалу вели себя очень шумно, работали "грязно". Было сложно не заметить атакующих в инфраструктуре. Однако потом они повысили уровень профессионализма. Технически некоторые группы находятся на уровне мировых APT (группы киберпреступников, специализирующихся на сложных постоянных угрозах), заверил Назаров.
https://ria.ru/20240929/kaspersky-1975391089.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144858/74/1448587451_526:0:3843:2488_1920x0_80_0_0_de66506b7e29464d8c2a36b36ac8ec87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского, хакеры
Технологии, Лаборатория Касперского, хакеры
В "Лаборатории Касперского" рассказали о специфических схемах хакеров
Назаров: хакеры стали использовать схемы, которые раньше применяли только в IT
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" — их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"У них появились очень специфические техники, которые мы никогда не встречали "в дикой природе". Раньше никто из реальных злоумышленников их не использовал — только подразделения Red Team (специалисты, которые имитируют кибератаки - ред.). Возможно, на стороне этих групп появились бывшие IT-специалисты или участники Red Team", - сообщил он.
Он отметил, что за последние годы злоумышленники довольно сильно эволюционировали. Большая часть групп, которые появились после 2022 года, поначалу вели себя очень шумно, работали "грязно". Было сложно не заметить атакующих в инфраструктуре. Однако потом они повысили уровень профессионализма.
Технически некоторые группы находятся на уровне мировых APT (группы киберпреступников, специализирующихся на сложных постоянных угрозах), заверил Назаров.