Белгородская область получила 1 млрд руб на ремонт 30 км дорог

БЕЛГОРОД, 4 сен – РИА Новости. Правительство РФ выделило 1 миллиард рублей на капитальный ремонт дорог в Белгородской области, что позволит обновить более 30 километров дорожного полотна в разных муниципалитетах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Правительство Российской Федерации приняло решение выделить дополнительно 1 миллиард рублей на капитальный ремонт наших дорог… Данная помощь позволит отремонтировать нам еще дополнительно 30 километров дорог", - отметил Гладков в своих соцсетях, поблагодарив правительство в лице председателя Михаила Мишустина и его заместителя Марата Хуснуллина за их помощь Белгородской области. Как отметил губернатор, финансирование было осуществлено в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни". Основную часть работ 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в регионе завершили досрочно. В нормативное состояние привели уже более 150 километров дорожного полотна, а это 61 объект региональных и муниципальных дорог. На эти цели было выделено порядка 3 миллиардов рублей. "Я очень благодарен нашим дорожникам за качественную работу, выполненную быстро и без задержек. Мы понимаем, что хорошо отремонтированная дорога и есть комфорт для безопасного передвижения всех участников движения", — отметил глава региона. Одна из таких обновленных дорог, которую строители закончили досрочно, находится у села Незнамово. Речь идет об участке трассы протяженностью 7,5 километра. Эта магистраль - важнейшая транспортная артерия Старооскольского городского округа. Дорожники выполнили работы с опережением срока и сдали объект не в октябре, а в августе этого года. Также белгородский губернатор подчеркнул, что в приграничных территориях безопасность всех участников дорожного движения имеет особое значение. Он отметил, что в условиях постоянной угрозы со стороны вражеских БПЛА качественные дороги критически важны для безопасности и спасения жизней жителей. "Движение автомобилей под постоянной угрозой атаки вражеских БПЛА — это, конечно, очень тяжелое время, которое переживают наши жители приграничья. Качественные дороги помогают спасти им жизни. Постараемся и дальше выполнять те обязательства, которые мы на себя взяли", — отметил Гладков.

