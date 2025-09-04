Рейтинг@Mail.ru
Канада снизила потолок цены на российскую нефть - РИА Новости, 04.09.2025
08:51 04.09.2025 (обновлено: 09:20 04.09.2025)
Канада снизила потолок цены на российскую нефть
Канада снизила потолок цены на российскую нефть - РИА Новости, 04.09.2025
Канада снизила потолок цены на российскую нефть
Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель."В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель", - говорится в заявлении на сайте канадского правительства.Отмечается, что новые меры будут осуществляться таким образом, чтобы у Канады были возможности вносить дальнейшие корректировки, если будет принято решение продолжить снижать потолок цены.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Новости
канада, россия, сша, евросоюз
Канада, Россия, США, Евросоюз
Канада снизила потолок цены на российскую нефть

Канада снизила потолок цены на нефть из России до 47,6 долларов за баррель

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель.
"В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель", - говорится в заявлении на сайте канадского правительства.
Отмечается, что новые меры будут осуществляться таким образом, чтобы у Канады были возможности вносить дальнейшие корректировки, если будет принято решение продолжить снижать потолок цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
КанадаРоссияСШАЕвросоюз
 
 
