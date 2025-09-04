https://ria.ru/20250904/kanada-2039571561.html

Канада снизила потолок цены на российскую нефть

Канада снизила потолок цены на российскую нефть - РИА Новости, 04.09.2025

Канада снизила потолок цены на российскую нефть

Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель. 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канада объявила о снижении потолка цены на нефть из России до 47,6 доллара США за баррель."В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель", - говорится в заявлении на сайте канадского правительства.Отмечается, что новые меры будут осуществляться таким образом, чтобы у Канады были возможности вносить дальнейшие корректировки, если будет принято решение продолжить снижать потолок цены.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

