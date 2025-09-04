https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039560294.html

На Камчатке рассказали о результатах лососевой путины

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Камчатка в ходе лососевой путины 2025 года добыла 250 тысяч тонн, это средний вылов, но он говорит о том, что не оправдались пессимистичные ожидания о наступлении периода системно низких подходов рыбы, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов. "Основная путина завершена. Мы на Камчатке добыли 250 тысяч тонн при стартовом прогнозе 200 тысяч тонн. То есть на 25% превысили изначальный прогноз, который давала наука. Это средний объем, то есть не очень высокий, но и не такой провальный, как 2024 год. Основной содержательный вывод - у нас не оправдались некоторые панические настроения, которые были, что у нас наступил период системно низких подходов рыбы", - сказал Солодов. По его словам, рыба подходит неравномерно, но в целом по региону "катастрофы не происходит". "Конечно, озабоченность сохраняется, и мы будем вместе с наукой внимательно следить, как дальше будет меняться динамика. Второе - Камчатка остается доминирующим, основным игроком в этой сфере. Весь Дальний Восток добыл 300 тысяч, 250 из 300 тысяч тонн добыла Камчатка", - отметил Солодов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

