https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039527680.html

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков - РИА Новости, 04.09.2025

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировано на Камчатке за прошедшие сутки, три землетрясения ощущались в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T01:46:00+03:00

2025-09-04T01:46:00+03:00

2025-09-04T01:46:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580121_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_12461235ca5c303a3895aceeed2f0a79.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировано на Камчатке за прошедшие сутки, три землетрясения ощущались в населенных пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло 29 подземных толчков магнитудой до 6,0, один из которых ощущался в городах и поселках Камчатки. "За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались три раза", — проинформировали в главке. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

https://ria.ru/20250902/kamchatka-2039017234.html

https://ria.ru/20250902/kamchatka-2039105592.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)