https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039527680.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков - РИА Новости, 04.09.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировано на Камчатке за прошедшие сутки, три землетрясения ощущались в... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T01:46:00+03:00
2025-09-04T01:46:00+03:00
2025-09-04T01:46:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580121_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_12461235ca5c303a3895aceeed2f0a79.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировано на Камчатке за прошедшие сутки, три землетрясения ощущались в населенных пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло 29 подземных толчков магнитудой до 6,0, один из которых ощущался в городах и поселках Камчатки. "За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались три раза", — проинформировали в главке. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
https://ria.ru/20250902/kamchatka-2039017234.html
https://ria.ru/20250902/kamchatka-2039105592.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580121_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_65d2f2e88b4e87864a8966d4d4927707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков
МЧС: на Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 5,8