"Только вдумайтесь". На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР
18:45 04.09.2025
"Только вдумайтесь". На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР
Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X главу евродипломатии Каю Каллас, которая усомнилась в роли СССР и Китая в победе над нацизмом.
2025-09-04T18:45:00+03:00
2025-09-04T18:45:00+03:00
в мире
китай
ссср
москва
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
шос
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X главу евродипломатии Каю Каллас, которая усомнилась в роли СССР и Китая в победе над нацизмом."Уроки истории Второй мировой войны от Каи Каллас. Это главный дипломат Евросоюза. Только вдумайтесь", — отметил он.Она назвала слова российского лидера Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким", а также заявила, что якобы "если вы знаете историю, это утверждение вызывает много вопросов". Скандальное заявление Каллас сделала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.Путин в преддверии официального визита в Китай в интервью агентству Cиньхуа заявил, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, указав, что в некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран.
китай
ссср
москва
в мире, китай, ссср, москва, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, шос, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Китай, СССР, Москва, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, ШОС, Вторая мировая война (1939-1945)
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X главу евродипломатии Каю Каллас, которая усомнилась в роли СССР и Китая в победе над нацизмом.
"Уроки истории Второй мировой войны от Каи Каллас. Это главный дипломат Евросоюза. Только вдумайтесь", — отметил он.
Она назвала слова российского лидера Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким", а также заявила, что якобы "если вы знаете историю, это утверждение вызывает много вопросов". Скандальное заявление Каллас сделала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.
Путин в преддверии официального визита в Китай в интервью агентству Cиньхуа заявил, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, указав, что в некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран.
