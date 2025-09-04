https://ria.ru/20250904/kallas-2039754077.html
"Только вдумайтесь". На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР
"Только вдумайтесь". На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР
"Только вдумайтесь". На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР
Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X главу евродипломатии Каю Каллас, которая усомнилась в роли СССР и Китая в победе над нацизмом.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X главу евродипломатии Каю Каллас, которая усомнилась в роли СССР и Китая в победе над нацизмом."Уроки истории Второй мировой войны от Каи Каллас. Это главный дипломат Евросоюза. Только вдумайтесь", — отметил он.Она назвала слова российского лидера Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким", а также заявила, что якобы "если вы знаете историю, это утверждение вызывает много вопросов". Скандальное заявление Каллас сделала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.Путин в преддверии официального визита в Китай в интервью агентству Cиньхуа заявил, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, указав, что в некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран.
Христофору раскритиковал Каллас после ее слов о роли СССР в победе над нацизмом