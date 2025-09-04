https://ria.ru/20250904/kallas-2039754077.html

"Только вдумайтесь". На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР

"Только вдумайтесь". На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР - РИА Новости, 04.09.2025

"Только вдумайтесь". На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X главу евродипломатии Каю Каллас, которая усомнилась в роли СССР и Китая в победе над нацизмом. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:45:00+03:00

2025-09-04T18:45:00+03:00

2025-09-04T18:45:00+03:00

в мире

китай

ссср

москва

кайя каллас

владимир путин

евросоюз

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X главу евродипломатии Каю Каллас, которая усомнилась в роли СССР и Китая в победе над нацизмом."Уроки истории Второй мировой войны от Каи Каллас. Это главный дипломат Евросоюза. Только вдумайтесь", — отметил он.Она назвала слова российского лидера Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким", а также заявила, что якобы "если вы знаете историю, это утверждение вызывает много вопросов". Скандальное заявление Каллас сделала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.Путин в преддверии официального визита в Китай в интервью агентству Cиньхуа заявил, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, указав, что в некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран.

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039713336.html

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039723099.html

китай

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, ссср, москва, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, шос, вторая мировая война (1939-1945)