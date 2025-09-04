Путин осмотрел экспозицию о русском языке в центре "Россия" во Владивостоке

https://ria.ru/20250904/jazyk-2039608016.html
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Интерактивная экспозиция "Уникальный русский язык", представленная во владивостокском филиале национального центра "Россия", заинтересовала президента РФ Владимира Путина. Около десятка интерактивных панелей, каждая с веселой игрой, задумывались так, чтобы каждый мог ощутить, насколько богат и разнообразен русский язык. Путину предложили попробовать правильно расставить ударения в словах. Задание было довольно хитрым, ведь в зависимости от выбора слово могло поменять значение. Президент сначала попробовал сам, а потом позвал и воспитанников центра "Воин" проверить свои знания. "Мне никто не подсказывал", - шутливо заметил Путин, обращаясь к одному из молодых людей, явно озадаченному первым заданием. Дети тут же с азартом включились в игру и стали решать задания на каждой из интерактивных панелей - например, "переводить" с молодежного сленга на литературный русский: "свайпнуть" - "смахнуть", "вайб" -"атмосфера", "чекнуть" - "проверить" и так далее. Это для молодых людей оказалось легко, а вот устаревшие слова дались им не так-то просто. То, что "ланиты" - это щеки, все еще помнили из школьной литературы, а вот слово "выя" поставило молодежь в тупик. Пришлось обращаться к подсказкам, чтобы узнать, что это шея.
