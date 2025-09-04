https://ria.ru/20250904/izrail-2039771753.html
ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль 40 процентов территории города Газа
ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль 40 процентов территории города Газа - РИА Новости, 04.09.2025
ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль 40 процентов территории города Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует 40% города Газа и в ближайшие дни расширит военную операцию, заявил в четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:04:00+03:00
2025-09-04T20:04:00+03:00
2025-09-04T23:46:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует 40% города Газа и в ближайшие дни расширит военную операцию, заявил в четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин. "Мы контролируем 40% территории города Газа. Операция расширится и усилится в ближайшие дни", - заявил Дефрин на брифинге. По его словам, израильские силы маневрируют в районе Зейтун и на окраинах района Шейх Радван внутри Газы.
https://ria.ru/20250903/armija-2039312790.html
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль 40 процентов территории города Газа
ЦАХАЛ заявила, что в ближайшие дни расширит военную операцию в сектора Газа