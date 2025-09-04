Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль 40 процентов территории города Газа
20:04 04.09.2025 (обновлено: 23:46 04.09.2025)
ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль 40 процентов территории города Газа
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует 40% города Газа и в ближайшие дни расширит военную операцию, заявил в четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин. "Мы контролируем 40% территории города Газа. Операция расширится и усилится в ближайшие дни", - заявил Дефрин на брифинге. По его словам, израильские силы маневрируют в районе Зейтун и на окраинах района Шейх Радван внутри Газы.
сектор газа
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует 40% города Газа и в ближайшие дни расширит военную операцию, заявил в четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин.
"Мы контролируем 40% территории города Газа. Операция расширится и усилится в ближайшие дни", - заявил Дефрин на брифинге.
По его словам, израильские силы маневрируют в районе Зейтун и на окраинах района Шейх Радван внутри Газы.
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ЦАХАЛ проведет учения резервистов, мобилизованных для операции в Газе
3 сентября, 11:23
 
В мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Сектор Газа
 
 
