ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль 40 процентов территории города Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует 40% города Газа и в ближайшие дни расширит военную операцию, заявил в четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин. "Мы контролируем 40% территории города Газа. Операция расширится и усилится в ближайшие дни", - заявил Дефрин на брифинге. По его словам, израильские силы маневрируют в районе Зейтун и на окраинах района Шейх Радван внутри Газы.

