Highland Gold вложит в инфраструктуру сел Хабаровского края 193 млн руб

хабаровский край

хабаровский край

дмитрий демешин

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Золотодобывающая компания Highland Gold вложит в инфраструктуру сел Хабаровского края более 190 миллионов рублей, заключено социальное соглашение на Восточном экономическом форуме-2025 (ВЭФ), сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. На полях ВЭФ-2025 заключено соглашение о социальном партнёрстве с горнодобывающей группой Highland Gold. Со стороны компании свою подпись под документом, рассчитанным на 2026-2027 годы, поставил её генеральный директор Владислав Свиблов, сообщил губернатор края. "Компания готова выделить свыше 193 миллионов рублей на обновление материально-технической базы и ремонт объектов транспортной и социальной инфраструктуры в посёлках Многовершинный, Маго и селе Чля", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы региона, Highland Gold примет участие в софинансировании госпрограммы благоустройства сельских территорий, вложив инвестиции в создание комфортной городской среды в Николаевске-на-Амуре. В планах - и другие проекты, призванные повысить уровень жизни нижнеамурцев. "Видим, что компания не остаётся равнодушной к потребностям жителей региона, инвестирует в социальные проекты Николаевского района. Уверен, в будущем наше сотрудничество будет расширяться", - заключил губернатор. В Хабаровском крае работают несколько предприятий группы: АО "Многовершинное", ООО "Белая гора" и ООО "МНВ-Голд". Основное направление - разработка золоторудных месторождений в Николаевском районе. Highland Gold - крупная российская золотодобывающая компания, входящая в десятку крупнейших золотодобытчиков страны, с основными проектами в Хабаровском крае, Забайкалье, на Камчатке и Чукотке. Компания владеет активами мирового класса, включая проекты по добыче, освоению и геологоразведке, а также имеет запасы, прошедшие аудит в соответствии с международной классификацией JORC. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

хабаровский край

Новости

хабаровский край, дмитрий демешин, вэф-2025