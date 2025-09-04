https://ria.ru/20250904/ii-2039556588.html

В Сбербанке отметили низкую удовлетворенность работой ИИ

2025-09-04T06:54:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. По данным исследования Сбербанка, пользователи активно прибегают к помощи нейросетей, но уровень удовлетворения результатами пока низкий - менее 40%, заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций кредитной организации Владислав Крейнин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Нейросети популярны у пользователей… А уровень удовлетворенности результатами - он пока крайне низкий. То есть удовлетворены менее 40% теми результатами, которые они получают. И вот здесь, на мой взгляд, один из ключевых вопросов и, в принципе, ключ к нашей дискуссии. Ты не должен быть удовлетворен результатами на самом деле – это возможности для коллаборации ИИ и человека", - сказал он на сессии "ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации"."Наша основная идея не в том, что искусственный интеллект должен заменить человека, а в том, что именно вместе с искусственным интеллектом ты можешь сделать гораздо больше", - добавил Крейнин.Он отметил, что по результатам исследования, которое проводил Сбербанк, самыми частыми случаями использования искусственного интеллекта стали поиск информации, генерация текста и создание картинок, видео.При этом, по его словам, номер один – это поиск информации. "Поэтому многие говорят о том, что сегодня нейросети убивают, замещают классический поиск", - отметил Крейнин.Он отметил позитивную тенденцию в том, что такие компании, как "Яндекс", уже предлагают совершенно другой уровень поиска для того, чтобы ответить на этот вызов. "В России наш GigaChat является одним из конкурентов для "Яндекса" в категории поиска", - уточнил он.Генерация текстов – второй самый популярный зарос, а третий – это создание картинок, небольших видео при помощи ИИ. Примерно 20-25% аудитории – это второй и третий случаи, отметил Крейнин.ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

