Аннулировано
Аннулировано - РИА Новости, 04.09.2025
Аннулировано
ГТЛК профинансирует поставку 50 самолетов Байкал для альянса "Аэрохимфлот"
2025-09-04T03:50:00+03:00
2025-09-04T03:50:00+03:00
2025-09-04T04:14:00+03:00
гтлк
байкал
Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "ГТЛК профинансирует поставку 50 самолетов Байкал для альянса "Аэрохимфлот" аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.
байкал
Новости
