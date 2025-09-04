Рейтинг@Mail.ru
03:50 04.09.2025 (обновлено: 04:14 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/gtlk-2039535919.html
Аннулировано
Аннулировано
Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "ГТЛК профинансирует поставку 50 самолетов Байкал для альянса "Аэрохимфлот" аннулируется как вышедшее в... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:50:00+03:00
2025-09-04T04:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506882_0:198:2979:1873_1920x0_80_0_0_c13e1284cdb026aebbbdee9be3a05695.jpg
Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "ГТЛК профинансирует поставку 50 самолетов Байкал для альянса "Аэрохимфлот" аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.
2025
Аннулировано

Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "ГТЛК профинансирует поставку 50 самолетов Байкал для альянса "Аэрохимфлот" аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.
 
