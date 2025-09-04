Аннулировано

https://ria.ru/20250904/gtlk-2039535919.html

Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "ГТЛК профинансирует поставку 50 самолетов Байкал для альянса "Аэрохимфлот" аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.

