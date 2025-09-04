https://ria.ru/20250904/gref-2039555351.html

Греф заявил, что реальная ставка по депозитам стимулирует к сбережениям

Греф заявил, что реальная ставка по депозитам стимулирует к сбережениям

Реальная ставка по депозитам пока что стимулирует к сбережениям, и стимул к накоплению у населения до конца года будет сохранятся, заявил глава Сбербанка Герман РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Реальная ставка по депозитам пока что стимулирует к сбережениям, и стимул к накоплению у населения до конца года будет сохранятся, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Пока реальная ставка по депозитам стимулируется накопительной моделью поведения. И как нам представляется, до конца года вряд ли эта ситуация резко поменяется. Поэтому стимулы к накоплению населения до конца текущего года в всяком случае будут сохраняться", - сказал он. "Ну и, конечно, зависит от состояния фондового рынка. Тоже очень много будет зависеть от ситуации на рынках глобальных, цен на основные ресурсы наши, но и от "геополитики". Если мы увидим снижение арбитража между накоплением и возможностями инвестиций, то, возможно, эта модель изменится к концу года. Пока по всем ощущениям, скорее всего, что до конца года ничего радикального", - подытожил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Новости

