В Госдуме предложили компенсировать расходы на VPN научным организациям
04.09.2025
В Госдуме предложили компенсировать расходы на VPN научным организациям
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение главе... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением компенсировать расходы на профессиональные сервисы VPN научным организациям и IT-компаниям, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым разработать порядок компенсации расходов для подтвержденных категорий получателей — сотрудников аккредитованных IT-компаний, научных организаций и резидентов технопарков — на использование профессиональных VPN-сервисов", - сказано в документе. Также подчеркивается, что в текущих условиях сервисы VPN стали необходимым рабочим инструментом для доступа к зарубежным информационным ресурсам. "Отсутствие у ученых и технологических предпринимателей легального, безопасного и доступного инструмента для доступа к профессиональным ресурсам напрямую тормозит темпы инновационного развития и создает риски для выполнения поставленных отраслевых задач", - отмечается в документе. Уточняется, что речь идет не о массовой льготе, а о точечном обеспечении профессионалов инструментом, стоимость которого несоизмеримо мала по сравнению с потерями от технологического отставания. "Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность создания такого механизма. В случае поддержки данной инициативы, просим поручить профильным департаментам министерства проработать этот вопрос совместно с министерством науки и высшего образования и министерством финансов Российской Федерации и представить соответствующие предложения", - говорится в документе.
В Госдуме предложили компенсировать расходы на VPN научным организациям
"Новые люди" предложили компенсировать расходы на VPN научным организациям
