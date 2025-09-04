Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили вероятность "грузинского сценария" в Молдавии
04.09.2025
В Госдуме оценили вероятность "грузинского сценария" в Молдавии
В Госдуме оценили вероятность "грузинского сценария" в Молдавии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Грузинский сценарий", которым пытается запугать Молдавию президент Румынии Никушор Дан, обязательно случится в республике после победы на парламентских выборах промолдавских сил, это приведет к росту экономики, туризма и национального самосознания в стране без румынизации и флагов Евросоюза, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Ранее Дан в интервью телеканалу Pro TV заявил, что Молдавия может повторить грузинский путь, если на выборах победят пророссийские силы. По словам президента Румынии, подобное развитие событий может заблокировать европейский курс Молдавии. "В Молдове обязательно случится грузинский сценарий, поскольку на приближающихся парламентских выборах победят промолдавские силы и вычистят засевших во всех органах власти ставленников Евросоюза. И тогда в Молдове начнется экономический рост, развитие туризма, национального самосознания, и всё это — без Румынии и румынизации, без флагов Евросоюза — именно то, о чём мечтают граждане Молдовы", - сказала Аршинова. По мнению депутата, Грузия недавно обрела реальный суверенитет и стала прогрузинской, выйдя из-под Брюссельского протектората и низвергнув ими назначенного президента. "Стоит отметить, что сам Никушор — президент нищей страны с установленным в ней евродемократическим режимом, угрожает гражданам соседней страны и указывает, как им голосовать, но в своей пропаганде они жалуются на вмешательство "руки Кремля". Домнуле Никушор, вам пора уже протрезветь от назначения на должность президента, заняться проблемами жителей Румынии, которые за вас не голосовали, но раз вы на этом месте, то позаботьтесь об их благосостоянии", - добавила она.
В Госдуме оценили вероятность "грузинского сценария" в Молдавии

Депутат Аршинова: в Молдавии при победе оппозиции произойдет грузинский сценарий

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Грузинский сценарий", которым пытается запугать Молдавию президент Румынии Никушор Дан, обязательно случится в республике после победы на парламентских выборах промолдавских сил, это приведет к росту экономики, туризма и национального самосознания в стране без румынизации и флагов Евросоюза, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Ранее Дан в интервью телеканалу Pro TV заявил, что Молдавия может повторить грузинский путь, если на выборах победят пророссийские силы. По словам президента Румынии, подобное развитие событий может заблокировать европейский курс Молдавии.
"В Молдове обязательно случится грузинский сценарий, поскольку на приближающихся парламентских выборах победят промолдавские силы и вычистят засевших во всех органах власти ставленников Евросоюза. И тогда в Молдове начнется экономический рост, развитие туризма, национального самосознания, и всё это — без Румынии и румынизации, без флагов Евросоюза — именно то, о чём мечтают граждане Молдовы", - сказала Аршинова.
По мнению депутата, Грузия недавно обрела реальный суверенитет и стала прогрузинской, выйдя из-под Брюссельского протектората и низвергнув ими назначенного президента.
"Стоит отметить, что сам Никушор — президент нищей страны с установленным в ней евродемократическим режимом, угрожает гражданам соседней страны и указывает, как им голосовать, но в своей пропаганде они жалуются на вмешательство "руки Кремля". Домнуле Никушор, вам пора уже протрезветь от назначения на должность президента, заняться проблемами жителей Румынии, которые за вас не голосовали, но раз вы на этом месте, то позаботьтесь об их благосостоянии", - добавила она.
