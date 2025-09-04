https://ria.ru/20250904/gosavtoinspektsiya-2039672594.html
Госавтоинспекция предупредила о перерегистрации машин из новых субъектов РФ
Госавтоинспекция предупредила о перерегистрации машин из новых субъектов РФ - РИА Новости, 04.09.2025
Госавтоинспекция предупредила о перерегистрации машин из новых субъектов РФ
Граждане и юридические лица, которые постоянно проживали в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях после принятия регионов... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:00:00+03:00
2025-09-04T15:00:00+03:00
2025-09-04T15:00:00+03:00
россия
авто
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039671554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b38f5c2188b14d213db99d339c0b5df.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Граждане и юридические лица, которые постоянно проживали в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях после принятия регионов в состав России, обязаны до 1 января 2026 года заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские, напомнили в Госавтоинспекции МВД России.Это важно сделать для того, чтобы интегрировать транспорт в единое правовое поле страны, отметили в ведомстве. Как только срок истечет, добавили в Госавтоинспекции МВД России, управление транспортными средствами, которые не прошли перерегистрацию, будет считаться нарушением – за него в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.Госавтоинспекция МВД России обращает особое внимание автовладельцев на недопустимость использования транспортных средств с регистрационными знаками Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, если на данный автомобиль уже выданы российские регистрационные документы и знаки. Подобные действия квалифицируются как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками).Ведомство призывает автовладельцев призывает автовладельцев проявить гражданскую ответственность и заблаговременно выполнить установленную законом обязанность по перерегистрации своих транспортных средств во избежание негативных правовых последствий.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
россия, авто, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область
Россия, Авто, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Госавтоинспекция предупредила о перерегистрации машин из новых субъектов РФ
Госавтоинспекция напомнила о перерегистрации транспорта из новых субъектов РФ
