Ремонт домов на 350 миллионов рублей проведут в Коми по решению Гольдштейна
04.09.2025
18:10 04.09.2025
Ремонт домов на 350 миллионов рублей проведут в Коми по решению Гольдштейна
республика коми
ростислав гольдштейн
СЫКТЫВКАР, 4 сен — РИА Новости. В Коми завершаются капремонты многоквартирных домов на 350 миллионов рублей из бюджета региона, выделенные по поручению врио главы Ростислава Гольдштейна, сообщили РИА Новости в республиканском Минстрое. "Региональная программа капремонтов жилфонда в Коми рассчитана на период до 2059 года. Среди всех видов работ лидирует потребность в новых кровлях. А это одни из наиболее дорогостоящих расходов. Понимая, что жильцы многоэтажек еще долгие годы будут собирать средства в рамках взноса, чтобы накопить нужные суммы, Ростислав Гольдштейн принял решение ускорить исполнение программы", — рассказали РИА Новости в профильном ведомстве. Руководитель региона принял решение выделить в 2025 году из республиканского бюджета 350 миллионов рублей в помощь собственникам жилья в 35-ти многоквартирных домах, чтобы ускорить проведение в них капитальных ремонтов. В региональном Фонде капремонтов МКД в статусе Регоператора РИА Новости уточнили, что на сегодня в 30-ти домах работы благополучно завершены. "Объекты жилфонда обрели новые современные прочные кровли, так что наступающий этой осенью отопительный сезон встретят без страхов затоплений из-за дождей", — подчеркнула РИА Новости гендиректор фонда Валентина Чурила. По ее словам, на бюджетные средства подрядчики заменили ветхие покрытия на крышах домов в городах Сыктывкар и Сосногорск, а также в Корткеросском и Ижемском районах. А в одном из домов Печоры бюджетным финансированием охвачен не только ремонт крыши и фасада, но и работы по укреплению фундамента и обновлению инженерных подвальных коммуникаций. В оставшихся пяти домах капремонты близятся к завершению: готовность превышает 90%. Объекты планируются к сдаче до конца нынешней осени. "Ранее мы выполнили задачу, поставленную всем регионам федеральным Минстроем по замене лифтов с истекшим сроком эксплуатации с учетом регламента Таможенного союза. И к настоящему времени наша республика в лидерах по стране. Во всех 100% объектов жилфонда, накапливающих взнос на счете Регоператора, старые лифты заменены на новые. Они прослужат четверть века", — высказался РИА Новости Гольдштейн. Собеседник агентства добавил, что поддержка властями региона жителей в вопросах капремонта важна, так как дарит домам вторую жизнь на долгие годы и десятилетия. Тем самым, здания не придется признавать аварийными и подлежащими сносу. По состоянию на начало этого месяца республика в числе регионов с высокой собираемостью взноса на капремонт. В Коми этот показатель составляет 86%, что демонстрирует рост доверия жителей к программе и активное участие в сборе средств на приведение домов в нормативное состояние.
республика коми
