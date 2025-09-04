Рейтинг@Mail.ru
АО "ГЛОНАСС" создало центр развития беспилотных технологий
14:06 04.09.2025
АО "ГЛОНАСС" создало центр развития беспилотных технологий
АО "ГЛОНАСС" создало центр развития беспилотных технологий
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" создало и уже протестировало центр развития беспилотных технологий и робототехники, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) "Центр развития беспилотных технологий и робототехники, который мы уже создали и протестировали, нацелен на формирование экосистемы сервисов Единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", на привлечение стартапов, разработок российских вузов, объединение решений АО "ГЛОНАСС" в области высокоточной навигации, гибридной связи, мониторинга с лидерами рынка беспилотного транспорта", - отметил Райкевич. Он уточнил, что центр создан по предложению Минтранса России в рамках реализации поручений президента по развитию беспилотных авиационных систем и дорожной карты по созданию Единой системы идентификации в рамках поручений вице-премьера Виталия Савельева. "На сегодняшний день ни одна страна в мире не решила задачу безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство и не создала инструментов для перехода от экспериментов к промышленному применению наземных и водных беспилотников. И в решении этой задачи у России есть уникальный технологический задел", - сказал глава компании. "Платформа НТИ", АО "ГЛОНАСС" совместно с ведущими экспертами разработали Концепцию бесшовного цифрового неба России. Она объединяет все уровни воздушного и космического пространства в единую архитектуру, где все объекты объединены технологиями связи и сквозным регулированием. Концепция обеспечит технологический суверенитет с использованием отечественного стека решений в области навигации и связи", - добавил Райкевич. Первым реализованным сервисом бесшовного цифрового неба станет Единая система идентификации беспилотного транспорта на базе государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая создается в рамках исполнения поручении президента РФ. Единая система идентификации - цифровой инструмент для прозрачности использования беспилотников во всех средах: на земле, воде и в воздухе. "Решение позволяет уже сегодня смягчать запреты в регионах страны на полеты гражданских беспилотных воздушных судов, перейти к применению беспилотных технологий в интересах развития экономики страны. Решение создается на основе цифровой платформы, доказавшей эффективность - сегодня к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более полумиллиона транспортных средств ряда отраслей экономики: общественный транспорт, скорая помощь, перевозка опасных грузов, лесная техника", - отметил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
АО "ГЛОНАСС" создало центр развития беспилотных технологий

АО "ГЛОНАСС" создало центр развития беспилотных технологий и робототехники

Генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич на стенде РИА Новости, ВЭФ-2025
Генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич на стенде РИА Новости, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" создало и уже протестировало центр развития беспилотных технологий и робототехники, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
"Центр развития беспилотных технологий и робототехники, который мы уже создали и протестировали, нацелен на формирование экосистемы сервисов Единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", на привлечение стартапов, разработок российских вузов, объединение решений АО "ГЛОНАСС" в области высокоточной навигации, гибридной связи, мониторинга с лидерами рынка беспилотного транспорта", - отметил Райкевич.
Он уточнил, что центр создан по предложению Минтранса России в рамках реализации поручений президента по развитию беспилотных авиационных систем и дорожной карты по созданию Единой системы идентификации в рамках поручений вице-премьера Виталия Савельева.
"На сегодняшний день ни одна страна в мире не решила задачу безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство и не создала инструментов для перехода от экспериментов к промышленному применению наземных и водных беспилотников. И в решении этой задачи у России есть уникальный технологический задел", - сказал глава компании.
"Платформа НТИ", АО "ГЛОНАСС" совместно с ведущими экспертами разработали Концепцию бесшовного цифрового неба России. Она объединяет все уровни воздушного и космического пространства в единую архитектуру, где все объекты объединены технологиями связи и сквозным регулированием. Концепция обеспечит технологический суверенитет с использованием отечественного стека решений в области навигации и связи", - добавил Райкевич.
Первым реализованным сервисом бесшовного цифрового неба станет Единая система идентификации беспилотного транспорта на базе государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая создается в рамках исполнения поручении президента РФ. Единая система идентификации - цифровой инструмент для прозрачности использования беспилотников во всех средах: на земле, воде и в воздухе.
"Решение позволяет уже сегодня смягчать запреты в регионах страны на полеты гражданских беспилотных воздушных судов, перейти к применению беспилотных технологий в интересах развития экономики страны. Решение создается на основе цифровой платформы, доказавшей эффективность - сегодня к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более полумиллиона транспортных средств ряда отраслей экономики: общественный транспорт, скорая помощь, перевозка опасных грузов, лесная техника", - отметил собеседник агентства.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Система идентификации от "ЭРЫ-ГЛОНАСС" оценит "дронификацию" регионов РФ
3 сентября, 15:37
 
